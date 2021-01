Zu Beginn des vorigen Jahres war die Zuversicht groß, dass der kleine Rückschlag aus dem Jahr 2019 aufgeholt werden kann, aber Corona machte allen Hoffnungen einen großen Strich durch die Rechnung. Minus 22,2 % bei den Nächtigungen, gar minus 26,8 % bei den Gästeankünften bedeuten einen Rückschlag in die Zeit vor 2014. Was man an Positivem herauslesen kann: Die Sommermonate waren überdurchschnittlich gut gebucht.

Da will auch Thomas Singer, ressortzuständiger Gemeinderat für den Tourismus, ansetzen: „Der erste Blick auf die Bilanz ist ernüchternd, man sieht, dass den Betrieben die Pandemie ordentlich zugesetzt hat. Positiv nehme ich mit, dass die Verweildauer bei 4,5 Tagen liegt. Die klassische Sommerfrische hat ausgedient, die Leute kommen lieber nur ein paar Tage, das aber meist öfter. Und sie wollen in dieser Zeit das Angebot mit Radeln, Wandern, Gesundheit, Kultur – und das auf hohem Qualitätsniveau – genießen.“

Melanie Schwarzinger (links) und Helga Kiehtreiber bereiten im Smart Motel die Betten für neue Gäste vor. Rupert Kornell

Daher sei man dabei, ein Tourismusleitbild zu erarbeiten, um auf die Wünsche der Gäste noch besser einzugehen. „Wir sind nahe genug zu Ballungsräumen und schnell erreichbar, aber auch weit genug, um für ein verlängertes Wochenende auszuspannen zu können. Diese Entwicklung müssen wir erkennen und danach handeln.“ Der „Retter der Gastronomen“ sei der Radtourismus gewesen, laut Andreas Schwarzinger von Waldviertel Tourismus sei der Radweg im Kamptal der nach dem in der Wachau bestfrequentierte gewesen. Das müsse natürlich mit eingearbeitet werden. „Und es braucht eine Aufstockung der Förderungen seitens der Regierung und Planungssicherheit.“

Sperre kostete Reha 7.000 Nächtigungen

„Das Betretungsverbot im Frühjahr hat sich natürlich sehr stark ausgewirkt“, zieht Josef Berger, Geschäftsführer der Reha-Klinik seitens der VAMED, Bilanz. „Die Schließung von Mitte März bis Ende Mai hat uns 7.000 Nächtigungen gekostet.“ In „normalen“ Jahren sind die hundert Betten 365 Tage im Jahr belegt, das war auch 2020 bis auf die zehn Wochen so. Damit gab es statt 36.500 „nur“ 29.500 Nächtigungen, was einem Minus von gut 19 Prozent entspricht, also etwas weniger als Gars gesamt. „Nach der Schließung waren wir wieder voll belegt mit allen Corona-Spielregeln, die es gibt von Masken, Abstand, Desinfektion, Plexiglasscheiben, kleineren Therapiegruppen“, weiß Andreas Reifschneider, vom Land NÖ bestellter Reha-Geschäftsführer. Den Platz an der Spitze der Betriebe hat die Reha-Klinik nicht eingebüßt, heuer wird man ihn – sofern die Viren nicht verrückt spielen – durch die vor Kurzem eröffnete „Reha 2“ (die NÖN berichtete in der Vorwoche) dank der 25 Betten noch ausbauen.

„la pura“ im Sommer bestens gebucht

Bärbel Frey, la pura: „Bis zu 42 % mehr Nächtigungen im Sommer.“ Rupert Kornell

Wie alle Beherbergungsbetriebe, wurde auch „la pura“ am 16. März behördlich geschlossen. Am 29. Mai konnte das „europaweit einzige Gesundheits-Resort nur für Frauen“, ein Resort der VAMED Vitality World, wieder öffnen. „Sehr viele Frauen hatten in den Sommermonaten das Bedürfnis, endlich von ,Heim und Herd‘ wegzukommen und in unserem Haus aufzutanken“, so Geschäftsführerin Bärbel Frey. „Die frauenspezifische F.X. Mayr-Kur war besonders gut gebucht. Darüber hinaus stand die wichtige Stärkung des Immunsystems im Vordergrund.“ Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer stieg auf 6,3 Tage. Zahlreiche Damen zogen die Sommerfrische im Kamptal einem Auslandsurlaub vor, verbrachten teilweise sogar ihre gesamten Sommerferien im „la pura“.

Alle Monate, in denen „la pura“ geöffnet war, verzeichneten einen Nächtigungsanstieg gegenüber dem ohnehin schon sehr gut gebuchten Vorjahr von 25 – 42 %. Die Nachfrage aus der Schweiz war bis zum erneuten Schließtag 2. November gut spürbar. Manfred Zauner, der als Hygiene-Arzt ausgebildet ist, sorgte mit seinem Covid-Konzept dafür, dass die Damen sich immer sicher fühlten. Frey: „Viele Damen sehnen die Wiedereröffnung herbei und kontaktieren uns laufend. Wir bereiten derzeit alles dafür vor.

„Nur“ vier Prozent Minus im Smart Motel

„Wir sind mit einem blauen Auge davongekommen“, atmet Gottfried Stark, Geschäftsführer des Smart Motels durch. „Die Zimmerbelegung ist die gleiche geblieben, mit 5.155 Nächtigungen gab es einen Rückgang von rund 300, das entspricht in etwa vier Prozent, beim Umsatz von acht Prozent, weil weniger oft das Frühstück dazu gebucht wurde. Ich darf also nicht unzufrieden sein.“ Profitiert hat das Smart Motel von den großen Baustellen in Gars (Reha 2, Rebloc-Büro) und Eggenburg (Berufsschule), die Hochzeitsgäste, die man sonst sehr häufig an Wochenenden beherbergt hat, sind mangels Hochzeiten nahezu ausgeblieben. „Was mich freut“, so Stark, der optimistisch in dieses Jahr 2021 blickt und auf 6.000 Gäste hofft, „ist die Tatsache, dass etliche Hoteliers bei mir vorstellig geworden sind, die großes Interesse an unserem kontaktlosen elektronischen Check-in-System haben.“

„Die Tourismusbilanz 2020 ist ernüchternd“, sagt der für diesen Bereich ressortzuständige Gemeinderat Thomas Singer. Was ihn positiv stimmt, sind die sehr guten Zahlen von Juli/August bis Oktober was Gäste und Nächtigungen betrifft (siehe Info-Boxen links). Rupert Kornell

Einen Rückgang gab es selbstverständlich auch bei den privaten Beherbergungsbetrieben, einen ganz deutlich bei den Pfadfindern, die heuer nur drei Gruppen willkommen heißen durften. „Und die haben alle im Freien, nicht einmal in einem Zelt geschlafen, um die Infektionsgefahr so gering wie möglich zu halten“, weiß Obmann Rudi Mück. „Für heuer gibt es schon einige Buchungen, aber die Entwicklung ist nicht absehbar.“