Die Täter stiegen gegen 0.45 Uhr in die Trafik in Eggenburg ein. Sie schlugen die Auslagenscheibe ein und gelangten so in die Trafik. Gestohlen wurden Wechselgeld, Zigaretten, Brieflose, Rubbellose etc. in noch unbekannter Höhe.

Ein Spaziergänger wurde auf die zerbrochene Auslagenscheibe aufmerksam und verständigte die Polizei.