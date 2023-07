Wie die Polizei berichtet ereignete sich der Diebstahl in der Nacht vom 18. auf den 19. Juli. Der Täter gelangte zunächst durch die offen stehende Eingangstür in das Mehrparteienhaus. Dort versuchte er mit einem Werkzeug die Kellertür aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Anschließend stahl er den neben einer Wohnungstür auf dem Gang stehenden E-Scooter.