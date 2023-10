Matzelsdorf: Einbrecher stahlen Notstromaggreat

Laut Polizei ereignete sich der Einbruchs-Diebstahl in der Zeit von Samstag, 28. Oktober, 23.30 Uhr und Sonntag, 29. Oktober, 6.30 Uhr. Unbekannte Täter gelangten in dieser Zeit durch ein nicht versperrtes Scheunentor in die Hackgutlagerhalle mit Werkstattbereich. Es wurden Laden geöffnet und ein Akkuwinkelschleifer gestohlen. Viel teureres Werkzeug wurde jedoch nicht beachtet. Von der Hackguthalle gelangten die Täter durch eine nicht versperrte Zwischentüre in den Spritzmittellagerraum. Kästen wurden geöffnet, jedoch nichts gestohlen.

Danach schnitten die Täter mit dem Winkelschleifer zwei Vorhangschlösser eines nahegelegenen Maschinenschuppens auf. Aus dem Schuppen wurde ein älteres Notstromaggregat gestohlen. Der Gesamtschaden an beiden Tatorten beträgt laut Polizei 500 Euro.