Das Jahr 2019 sei für die Ortsstelle Horn des NÖ Hilfswerks ein „besonderes" gewesen, sagte Pauline Gschwandtner, Vorstandsvorsitzende des NÖ Hilfswerks bei dieser Feier im Landgasthaus „Zum Knell" in Mold. Es gelte daher nicht nur „Danke" zu sagen, sondern auch langjährige Mitarbeiter und Wegbegleiter zu ehren. Dank und Anerkennung erhielten Ilse Hutecek, Regina Sachata, Elisabeth Yorobnov, Gerlinde Ludl, Tamara Pregler, Christa Pichlmaier und Christiane Schuh für ihre langjährige Tätigkeit im NÖ Hilfswerk NÖ Horn.

Als Sozialpionier leistete das NÖ Hilfswerk Horn besonderes für hilfsbedürftige Menschen außergewöhnliches und ist für viele der einzige und wichtigste Ansprechpartner. Derzeit betreuen 100 Mitarbeiter im Bezirk 450 Kunden. Damit sei das NÖ Hilfswerk Horn die größte Sozial-Dienstleistungseinrichtung des Landes und somit sozialer Nahversorger mit Herz und Verstand, sagte Gschwandtner.

Betriebsleiterin Susanne Führer ergänzte weitere Details. So werden monatlich 7.000 Einsatzstunden geleistet. „Die Mitarbeiter sind mit 57 Dienstfahrzeuge über 85.000 Kilometer jährlich bei jedem Wetter unterwegs“, lobte Führer ihre Mitarbeiter. Gschwandtner würdigte die Einsatzbereitschaft und das Engagement der ehrenamtlichen und hauptberuflichen Mitarbeiter und meinte: „Jeder Tag ist eine neue Herausforderung für das gesamte Team. Bleibt weiter so in der Spur zum Wohl der Mitmenschen.“