Breiteneich verliert den „Buagamasta“

Er war fast 32 Jahre mehr als nur ein Ortsvorsteher – er war der „Buagamasta“ in Breiteneich. Wenige Wochen vor seinem 69. Geburtstag zieht sich Alois Burger aber mit 31. Dezember aus dieser Position zurück: „Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich mehr Zeit für meine Familie und mich haben möchte“, sagt „Lois“ zur NÖN. Er habe seit März 1990 viel Zeit und Arbeit in seine Aufgabe investiert und sie immer gerne gemacht, ernst genommen und geschaut, für die Breiteneicher Bürger „alles was geht möglich zu machen“.

Als größtes Projekt seiner Tätigkeit bezeichnet der ehemalige Geschäftsstellenleiter der Landarbeiterkammer für die Bezirke Horn, Krems, Waidhofen und den Teilbezirk Herzogenburg die Errichtung der neuen Siedlung. „Bei meiner Amtsübernahme zählte Breiteneich 101 Häuser, jetzt sind wir bei Nummer 178 angelangt“ zieht er stolz Bilanz über sein „Jahrhundertprojekt“. Ihm sei es damals gemeinsam mit dem damaligen Altenburger Abt Bernhard Naber gelungen, den Grundstein für die enorme Vergrößerung der heute etwa 390 Einwohner zählenden Ortschaft zu legen. Damals hatte der Ort noch rund 100 Einwohner weniger.

Neben seiner Tätigkeit als Ortsvorsteher war Burger von 1995 bis 2010 auch als Gemeinderat der Stadtgemeinde Horn in den Bereichen Umwelt, Land- und Forstwirtschaft, Wohlfahrt, öffentliche Ordnung, Sicherheit, Tourismus und öffentliche Einrichtungen aktiv. Nebenbei besetzte er Funktionen in der Gewerkschaft der Privatangestellten und im ÖAAB.

Nachfolge ist noch offen, auch Breitband-Ausbau

Möglich sei dies alles nur dank der Unterstützung seiner Gattin Eveline gewesen. „Sie hat 32 Jahre lang das Kriegerdenkmal und die Blumen betreut. Man kann als Mann nur erfolgreich sein, wenn man so eine Frau zur Seite hat“, streut er seiner Gattin Rosen.

Auch wenn sich Burger jetzt verstärkt seinen Hobbys (Radfahren, Spazierengehen, Gartenarbeit) widmen will, ganz aus dem Breiteneicher Leben will er sich nicht zurückziehen. Zumindest im Seniorenbund will er das neue Führungsduo Wolfgang Welser und Gerhard Hauer unterstützen.

Was er sich jetzt noch für Breiteneich wünscht? „Dass der Breitband-Ausbau so bald wie möglich kommt“, sagt der zweifache Familienvater und stolze Opa. Laut Bürgermeister Jürgen Maier soll dieser Wunsch auch schnellstmöglich in Erfüllung gehen. Der Ausbau in Breiteneich sei beim aktuellen Fördercall des Bundes eingereicht, da warte man noch auf die Entscheidung. „Sobald die vorliegt, gehen wir in die Planung“, sagt Maier.

Wer die Nachfolge Burgers antreten soll ist indes noch ungewiss. Dazu laufen laut Maier derzeit die Gespräche, aber: „Ich will dafür wieder die beste Lösung“, so der Gemeindechef.