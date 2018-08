Eine Vielzahl an Gratulanten, eine Vielzahl an Glückwünschen persönlich oder via Videobotschaft, eine Vielzahl an Geschenken und Auszeichnungen durfte Göd entgegennehmen. Er dankte allen, besonders natürlich seiner Familie, die ihn auf diesem Weg begleitet haben und feierte mit Verwandten, Bekannten, Freunden, Gemeindemandataren und Vertretern von Organisationen und Institutionen eine gelungene „Nacht in Grün-Weiß“.

Mehr über die Feier, die Redner und was sie zu sagen hatten in der Printausgabe der kommenden Woche.