Gars: „Schulden machen uns keine Sorgen!“

Innerhalb des nächsten Jahres werden sich die Schulden der Marktgemeinde Gars von knapp 8,8 Millionen auf nahezu 13,8 Millionen, also um rund fünf Millionen Euro erhöhen. Ohne Kommentar wurde dies bei der letzten Gemeinderatssitzung von allen Mandataren zur Kenntnis genommen und „abgesegnet“ – die NÖN berichtete, fragte aber bei ÖVP-Bürgermeister Martin Falk und SPÖ-Fraktionsführer Josef Wiesinger nach, wie sie zu diesem Anstieg stehen.

„Das macht mir insofern keine Sorgen, weil ja dem mittelfristigen Finanzplan diese Kreditrückzahlungen eingepreist sind. Wir können uns das leisten“, so Falk, „weil bestehende Kredite auslaufen. Und man muss bedenken, wir investieren ja um dieses Geld. Es ist also nicht hinausgeschmissen.“

„Schuldentreiber“ sind Feuerwehrhaus, Kläranlage

Weil der Gutteil dieser Schulden auf dem Neubau der Kläranlage und dem Feuerwehrhaus in Gars fußen, stelle das ja auch eine Investition in die Zukunft dar. „Man muss noch dazu wissen, dass vom Land immer eine Darstellung der Gesamtkosten verlangt wird, beim Feuerwehrhaus sind das über vier Millionen, bei der Kläranlage fast 2,7 Millionen Euro. Erwähnt sei auch die Multifunktionshalle, die sich mit 430.000 Euro zu Buche schlägt.“

„Über Gebührenerhöhung wird man reden müssen“

Bei der Kläranlage etwa ist die Planung für Mitte des Jahres vorgesehen, danach folgt die Vergabe und dann die Umsetzung, was bedeutet, dass diese Summe heuer nur zu einem geringen Teil schlagend werde. Weil die Finanzierung ausschließlich über ein Darlehen – und Förderungen – erfolge, werde man zum gegebenen Zeitpunkt wohl auch über eine Gebührenerhöhung reden müssen. „Und beim Feuerwehrhaus reden wir von einem Zeitrahmen von 2022 bis zum Jahr 2025. Da müssen wir als Gemeinde vorfinanzieren, das Land wird die Förderung in Tranchen auszahlen.“

Apropos Land Niederösterreich: „Natürlich“, sagt Falk, „ist der Voranschlag schon so wie immer im Vorhinein mit dem Land akkordiert, die Aufsichtsbehörde hat den Finanzrahmen genehmigt.“

„Anstieg der Schulden schaut brutal aus, aber …“

Anhand des langfristigen Finanzplans könne man das auch nachvollziehen: Beträgt der Nachweis der Investitionstätigkeit im Vermögenshaushalt 2022 fast 7,9 Millionen, weil eben diese großen „Brocken“ eingearbeitet sind, sinkt diese Summe 2023 auf 950.000 und dann immer weiter bis auf 340.000 im Jahr 2026.

Auch Josef Wiesinger ist nicht beunruhigt: „Der Anstieg schaut zwar brutal aus, aber in dieser Höhe werden die Schulden ja nicht schlagend. Die beiden ,Großbaustellen‘ Feuerwehrhaus und Kläranlage sind ja zur Gänze dargestellt, werden aber nicht als Kredit wirksam.“ Und beim Blick in die Zukunft zeige sich, dass die Schulden in den nächsten Jahren fallen würden, bis man 2026 bei etwa 9,6 Millionen Euro angelangt sei.