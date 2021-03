Für Schüler, die noch unsicher sind, ob sie nach der 9. Schulstufe eine Lehre oder eine mittlere Schule besuchen möchten, ist die Einjährige Wirtschaftsfachschule (EWF) in Horn eine Alternative. Seit 2019 gibt es dieses Angebot in Horn.

Wer eine berufsbildende dreijährige Schule im Bundesschulzentrum Horn besuchen und abschließen möchte, kann nach einem Jahr in der Wirtschaftsfachschule gleich in die zweite Klasse der Fachschule für wirtschaftliche Berufe oder der Handelsschule einsteigen. Die Schüler bleiben in einem gemeinsamen Klassenverband, werden in manchen Gegenständen zusammen unterrichtet, in schultypenspezifischen Fächern gibt es für jede Klasse speziellen Unterricht. Auch die Lehrer und Lehrerinnen sind einerseits aus dem Team der HAK/HAS, andererseits aus dem HLW/FW-Team.

Das Konzept der Einjährigen Wirtschaftsfachschule wurde im Schuljahr 2019/20 erstmals umgesetzt und wird nun in den zweiten Klassen der Fachschule für wirtschaftliche Berufe und der Handelsschule weitergeführt. Wer nach dem ersten Jahr seinen Abschluss machen möchte, bekommt ein Abschlusszeugnis und kann in einen Lehrberuf einsteigen.

Auch wenn die Unterrichtsbedingungen derzeit andere Methoden und Modelle erfordern als bisher, die beiden Klassen fühlen sich laut den beiden Klassenvorständen Daniela Postl (HAS) und Elisabeth Riederer (FW) immer als Klassengemeinschaft. Anmeldungen für die Einjährige Wirtschaftsfachschule sind noch immer möglich.