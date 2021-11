Tageseinrichtung Horn: Jetzt Wärme schenken

Auch heuer kann man Klienten der Tageseinrichtung Horn zu Weihnachten wieder einen Herzenswunsch erfüllen.

Die Klienten der Tageseinrichtung der Gesellschaft für ganzheitliche Förderung und Therapie (GFGF) schrieben wieder Briefe an das Christkind. Wenn man einen der Wünsche erfüllen will, dann schickt man ein E-Mail an horn@gfgf.at mit Adresse und Angabe über den gewünschten Betrag. Dann wird ein Wunschbrief zugesandt, der alle Infos zum betreffenden Geschenk beinhaltet. Dann kauft und verpackt man den gewünschten Artikel, und bringt ihn bis 21. Dezember gegen telefonische Voranmeldung unter 02982/30 172 (Montag bis Donnerstag 8 bis 16 Uhr, Freitag 8 bis 12 Uhr) in die Tageseinrichtung Horn oder schickt ihn per Post.

„Wir möchten gerne allen 24 Klienten ein Geschenk unter den Christbaum legen“, sagt Zentrumsleitung Claudia Schagerl. Die Tageseinrichtung hat zum Ziel, Menschen mit zerebralen Bewegungsbeeinträchtigungen (mit Mehrfachbehinderungen) in ihrer Lebensgestaltung zu unterstützen. Um die Klienten gut zu fördern, brauche es immer wieder neue Fördermaterialien, Hilfsmittel und Beschäftigungsmaterialien.

Der Wert der Wünsche beginnt bei 10 Euro und steigert sich. „Natürlich freuen wir uns auch über die eine oder andere finanzielle Unterstützung, die zum Kauf von neuen pädagogischen und therapeutischen Hilfsmitteln dient“, ergänzt Schagerl. Spendenkonto: IBAN: AT28 3299 0000 0006 5342; Betreff: Horn Weihnachtswunsch.