Das erste Szenario ging von einem Brand mit verletzter Person aus, bei dem die Feuerwehr einen Löschangriff durchführte und der Rettungsdienst mit einer Trauma-Reanimation gefordert war. Beim zweiten Szenario war eine enge Zusammenarbeit der beiden Blaulichtorganisationen gefragt, um zwei Patienten, die mit dem Moped in die Tiefe gestürzt waren, zu versorgen und zu retten.

„Mir war es wichtig, die Zusammenarbeit von Feuerwehr und Rettungsdienst zu trainieren. Wir stehen im Realeinsatz Seite an Seite und müssen einander vertrauen können. Da ist es wichtig, dass beide Seiten wissen, was die jeweils andere leisten kann", sagt Michael Ecker von der Freiwilligen Feuerwehr Straning, der die Übung konzipiert hat. Deshalb habe er sich an die Abteilung Horn mit der Idee einer gemeinsamen Übung gewendet.

Wichtig seien diese gemeinsamen Übungen auch aus Sicht von Günter Porsch, Abteilungskommandant des Roten Kreuz Horn. „Gemeinsam mit der Feuerwehr zu trainieren bildet eine solide Basis für den tatsächlichen Einsatz", bekräftig er. Seine Mitarbeiter hätten sich Dank der Unterstützung der Feuerwehr mit Szenarien auseinandersetzen dürfen, die so im Lehrsaal - also im Trockentraining - nicht machbar gewesen wären. „Dieser Erfahrungsgewinn ist unbezahlbar", sagt Porsch.

Die Freude über eine gelungene kombinierte Einsatzübung schwingt bei beim Roten Kreuz Horn und der FF Straning noch nach. Die beiden Einsatzorganisationen wollen jedenfalls den Kontakt halten und hoffen auf weitere gemeinsame Übungen.