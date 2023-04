Wenn das Horner Spital brennt...

Es brennt im Horner Landesklinikum – das war die Annahme einer spektakulären Feuerwehr-Übung, die am 22. April am Areal des Landesklinikums Horn abgehalten wurde. Neben Feuerwehren aus Horn und Umgebung waren dabei auch Hubrettungsgeräte aus Waidhofen sowie Raabs und die Höhenrettungsgruppe der Feuerwehr Waidhofen dabei.

Bei der Übung wurde ein Brand in einem Dachboden im 5. Obergeschoß mit eingeschlossenen Personen simuliert. Weiters musste ein Patient aus der Intensivabteilung evakuiert werden. Weiters erschwerend: Ein Hubschrauber landete am Areal und ging in Flammen auf.

Dann ging auch noch Heli in Flammen auf

Die ersteintreffende Feuerwehr Horn führte mittels Drehleiter eine Menschenrettung durch. Ein Atemschutztrupp wurde zur Erkundung in das 5. Obergeschoß geschickt. Zeitgleich wurden ein Atemschutzsammelplatz und eine Einsatzleitung aufgebaut. Die Feuerwehr Mödring begann gemeinsam mit dem Klinik-Personal mit der Evakuierung des Intensivpatienten. Aus den nachfolgenden Feuerwehren wurden weitere Atemschutztrupps in den Einsatz geschickt. Die Hubrettungsgeräte hatten in erster Linie den Auftrag weitere Personen aus verschieden Abteilungen zu retten. Zusätzlich bekam die Höhenrettungsgruppe den Auftrag, drei Haustechniker vom Dach des Krankenhauses zu retten, sie wurden mittels Seilrutsche geborgen. Weitere Feuerwehren stellten die Wasserversorgung für die Hubrettungsgeräte sicher. Der Hubschrauber – er wurde für die Übung übrigens von Horner Feuerwehrmitgliedern selbst aus Holz gebastelt – wurde von der Feuerwehr Frauenhofen gelöscht. Die Feuerwehren Breiteneich und Mühlfeld sicherten die Absturzstelle ab.

Bei der Besprechung der rund zweistündigen Übung erhielten die eingesetzten Kräfte sowie das Personal des Landesklinikums Horn für ihren Einsatz von den Verantwortlichen viel Lob. Wie schnell aus einer Übung Ernst werden kann, zeigte sich für die Frauenhofner Wehr. Beim Nachhauseweg von der Übung kamen die Kameraden zu einem Unfall mit einem Auto und einem Motorrad in der Raabser Straße – und zeigten dort gleich im Ernstfall ihr Können.

