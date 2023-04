Rechnungsabschluss: Keine Worte notwendig

Kein Grund zur Beanstandung: Weder Manfred Colleselli (SPÖ) als Obmann des Prüfungsausschusses noch die übrigen Mandatare des Horner Gemeinderates hatten am Rechnungsabschluss 2022 etwas auszusetzen. Er wurde in der Sitzung des Horner Gemeinderates am 29. März einstimmig beschlossen.

Die konkreten Zahlen trug Vizebürgermeister Heinz Nagl vor. Der Abschluss weist im Ergebnishaushalt bei Erträgen von 23,02 Mio. Euro und Aufwendungen von 19,65 Mio. Euro ein positives Nettoergebnis von 3,73 Mio. Euro auf. Im Finanzierungshaushalt steht hingegen ein Nettosaldo von -1,86 Mio. Euro zu Buche. Die liquiden Mittel der Stadtgemeinde haben sich im Vorjahr um 509.000 Euro auf 3,12 Mio. Euro erhöht. Der Schuldenstand der Gemeinde beträgt mit 31. Dezember 15,31 Mio. Euro, die Rücklagen inklusive Zahlungsmittelreserve betragen 1,95 Mio. Euro.

Ebenso ohne Diskussion wurden auch der geprüfte Jahresabschluss 2021 einschließlich des Lageberichtes mit dem Bericht des Abschlussprüfers der Horner Kommunalgesellschaft m.b.H. vorgelegt. Die Bilanzsumme 2021 beträgt 9,84 Mio. Euro, das Eigenkapital zum Bilanzstichtag 4,77 Mio. Euro. Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresgewinn von 162.000 Euro bei Umsatzerlösen von 740.000 Euro aus. Nach Berücksichtigung des Gewinnvortrages aus dem Vorjahr beträgt der Bilanzgewinn 969.000 Euro.

Disziplin-Mangel bei Subventionsvergaben

Zu kämpfen hatten Lentschig und Stadtamtsdirektor Matthias Pithan hingegen mit der Disziplin der Mandatare während der Beschlussfassung diverser Subventionen. Das fliegende Verlassen und Betreten des Sitzungssaals wegen diverser Befangenheiten – inklusive kurzer Telefonate zwischendurch – machten mehrere Aufforderungen nach mehr Disziplin seitens der beiden notwendig.

