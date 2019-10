Krottendorfer stehen weiter der Landjugend im Bezirk Eggenburg vor – das ergab die Wahl im Rahmen der Generalversammlung des Landjugend-Bezirks.

Als Stellvertreter werden Johannes Döller und Anita Ullreich fungieren, Christoph Klampfer ist Kassier (Stellvertreterin: Veronika Döller), Thomas Zeitelberger Schriftführer (Stellvertreterin: Monika Neumayer). Neue Kassaprüfer sind Sandra Nendwich und Armin Dietrich. Manuel Klampfer agiert als Agrarkreissprecher, Leo Krottendorfer und Michael Kölbl wurden zu Beiräten gewählt.

Auch Mitglieder wurden geehrt

Neben den zahlreichen Aktivitäten der Landjugend im Bezirk Eggenburg (die NÖN berichtete über etwa über die Teilnahme am Projekt-Marathon sowie über das neue Heim der Landjugend Burgschleinitz) sind einige Mitglieder der Eggenburger Landjugend auch auf Landesebene aktiv, wie Betreuungslehrer Wolfgang Funder aufzeigte.

Monika Neumayer ist Landesleiterin der Landjugend-Junggärtner, Andreas Stefan Landesobmann-Stellvertreter und Thomas Zeitelberger wird ab November als Pressereferent der Landjugend Niederösterreich agieren. Als Ziel für die kommenden Monate haben sich die einzelnen Sprengel des Bezirks vorgenommen, bei der Mitgliederwerbung, wo man „noch etwas Luft nach oben“ habe, anzusetzen.

Im Rahmen der Generalversammlung wurden auch einige Mitglieder geehrt. Besonders hervorzuheben ist die Auszeichnung für Sabrina Ullreich. Sie erhielt das Leistungsabzeichen in Gold für mehr als 300 in Bildung investierte Stunden. Mit dem Leistungsabzeichen in Silber (für 200 Stunden) wurden Johannes Kölbl, Karoline Krottendorfer und Thomas Zeitelberger geehrt, mit jenem in Bronze (für 100 Stunden) Birgit Klampfer, Manuel Klampfer, Christoph Klampfer, Anita Ullreich, Agnes Dietrich und Monika Neumayer.

Das „OnTop-Zertifikat“ (25 investierte Stunden in etwas anspruchsvollere Kurse im vergangenen Jahr) ging Birgit Klampfer, Antia Ullreich, Sabrina Ullreich, Christoph Klampfer, Monika Neumayer, Johannes Döller und Thomas Zeitelberger. Andreas Stefan erhielt das „OnTop-Zertifikat in Bronze“, das man erhält, wenn man drei Mal in Folge das „OnTop-Zertifikat“ erreicht.