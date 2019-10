Stefan Keusch ist neuer Obmann der NÖAAB-Stadtgruppe Horn – der 35-jährige Breiteneicher wurde bei der Jahreshauptversammlung Horner NÖAAB-Gruppe einstimmig zum Nachfolger des Mödringers Gregor Seidl gewählt.

Keusch arbeitet als technischer Angestellter bei der Horner Firma Riegl. Er will sich in seiner neuen Funktion verstärkt für die Anliegen aller Arbeitnehmer einsetzen. Als junger Familienvater verwies er dabei auf die Umsetzung des Familienbonus, einer langjährigen NÖAAB-Forderung. Dieser sei für berufstätige Eltern „eine wirkliche Errungenschaft“. Weiters will Keusch Akzente im Bereich der Vereinbarkeit von Beruf und Familie setzen und plant weitere Aktionen.

Mit Silvia Neuhold steht Keusch auch eine neue Obmann-Stellvertreterin zur Seite. Neu im Vorstand ist auch Herbert Gschweidl als Referent für Öffentlichkeits- und Pressearbeit. In ihren Funktionen erfahren sind Manfred Daniel als Obmann-Stellvertreter und Maria Aufegger als Finanzreferentin. Karl Amon und Katharina Rokvic bleiben Kassaprüfer.

Nationalratsabgeordneter Lukas Brandweiner und Landtagsabgeordneter Jürgen Maier dankten Alt-Obmann Seidl für seine Verdienste und gratulierten dem neuen Obmann und seinem Team zur Wahl.