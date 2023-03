Gars: Neues Team geht neue Wege

Schon seit Monaten stand Alexander Kiennast als Geschäftsführender Obmann des Vereins für Tourismus und Wirtschaft Alexander Höchtl zur Seite, der bekundet hatte, die Verantwortung als Obmann abzugeben. Bei der Generalversammlung im Gasthaus Falk wurde er nun einstimmig wie das gesamte Team (siehe Info-Box rechts) als Höchtls Nachfolger gewählt.

Foto: Rupert Kornell

Vor der Wahl gab Günter Jungwirth einen Rückblick auf das vergangene Jahr, in dem nach zwei Jahren Pause endlich wieder die Traditionsveranstaltungen „Garser Kirtag“ und „Garser Christkindlmarkt“ abgehalten werden konnten. Gemeinsam mit dem im Jahr 2022 47mal durchgeführten Viktualienmarkt und der Weinpräsentation am Ostermontag wurden rund 13.000 Besucher gezählt.

Soziale Medien sollen wichtige Info-Quelle sein

„Heuer werden wir selbstverständlich wieder diese vier Veranstaltungen durchführen“, kündigte Jungwirth an. „Der 51. Kirtag wird von 7. bis 9. Juli gefeiert, wobei wir auf der Suche nach einem Garser Gastronomen oder Verein sind, der ihn kulinarisch begleitet, ansonsten werden wir wie im Vorjahr auf eine externe Lösung setzen.“

Künftig werde man auf vermehrte Infos über soziale Medien wie Instagram und Facebook zur Mitgliederinformation und Werbung setzen, neue einheitliche Logos sollen die Verbindungen zueinander sichtbar machen. Nach dem positiven Kassabericht von Martina Göschl und der Entlastung des Vorstands wurde der neue gewählt, den Alexander Kiennast als „bunten Mix aus Alt und Neu mit unterschiedlichen Persönlichkeiten“ bezeichnete und sich bei den vielen freiwilligen Helfern, ohne die die Arbeit nicht zu bewältigen wäre, und bei der Gemeinde für die stete Unterstützung, bedankte.

Im Tagesordnungspunkt „Allfälliges“ wurde das Aufstellen weiterer Ruhebänke – auch in den Katastralgemeinden – angeregt, ebenso das Anbringen von Haustafeln, um Bevölkerung und Gäste über die Geschichte der Bauwerke zu informieren. Die Aktualisierung der Garser Homepage sei ebenso zu forcieren, nicht zuletzt auch den Bereich Wirtschaft, weil der Verein derzeit zu sehr auf den Tourismus zuungunsten der Betriebe abzielt.

Gemeinde und Bürger mit „Cities-App“ verbunden

Als Einleitung zur Generalversammlung informierten Thomas Zotter und Carola Midha des steirischen Unternehmens „citiesapp“ über die Möglichkeit, die diese App bietet. „Eine App, die alles kann“, formulierte Zotter, der vor fünf Jahren damit in Fürstenfeld begonnen hat und heute auf 150 Gemeinden zählt. „Und weitere 50 sind in der Warteschleife.“ Dazu zählt auch Horn ab dem 1. Juni als erste Gemeinde im Waldviertel, Gars und weitere Kommunen im Bezirk werden nach Zotters Angaben noch folgen. Diese App verbinde Bürger, Gemeinde, Betriebe, Vereine, Tourismus, Soziales – alle Beteiligten würden auch über die Gemeindegrenzen hinaus davon profitieren. Die Einführung dieser App in Gars wird auf der Tagesordnung der nächsten Vorstands- bzw. Gemeinderatssitzung stehen.

