Heily bleibt an KOBV-Spitze in Irnfritz

Im Gasthaus Asenbaum hielt die Ortsgruppe Irnfritz/Japons des Behindertenverbandes KOBV ihre Generalversammlung ab. Die Aktivitäten der Ortsgruppe waren durch Corona sehr eingeschränkt, immer durchgeführt wurden und werden jedoch alle Formen der Beratung in sozialrechtlichen Belangen. Der KOBV bietet seinen Mitgliedern auch kostenlose Rechtsvertretung in dieser Sache an.

Bei den fälligen Neuwahlen wurde Obmann Wilhelm Heily in seiner Funktion bestätigt, die Funktion des Stellvertreters übernimmt Karl Groll von seinem Vorgänger Josef Loidolt. Komplettiert wird der Vorstand durch Schriftführerin Isabell Andre, ihre Stellvertreterin Helga Witzmann, Kassier Josef Strak und seine Stellvertreterin Edeltraud Allina.

Beeindruckend: Gruppe hat 44 aktive Mitglieder

KOBV-Bezirksobmann Ralph Guczky zeigte sich vom hohen Mitgliederstand der Ortsgruppe angetan. Derzeit gehören ihr nämlich 44 Mitglieder an. Guczky informierte auch über die Ortsgruppen, die Tätigkeiten im Bezirk und leitete die Wahl. Bürgermeister Hermann Gruber gratulierte dem gesamten Vorstand zur einstimmigen Wahl.

Auch Kassier Strak einstimmig entlastet

Die einstimmige Entlastung erhielt auch Kassier Josef Strak, der den Verein gut durch die Pandemie gewirtschaftet hat. Geplant sind für das Jahr 2023 wieder zwei Ausflüge. Mit einer Dank- und Anerkennungsurkunde für 10Jahre Mitgliedschaft im KOBV wurden Edeltraud Allina, Rudolf Lausch, Josef Loidolt und Josef Strak, der auch das Verdienstabzeichen mit Bronzekranz für besondere Verdienste um den KOBV-Ortsgruppe-Irnfritz/Japons erhielt, geehrt.

Spende für Obdachlose in der Wiener Gruft

Dank der Unterstützung durch den Lions Club Horn kann die Ortsgruppe Irnfritz/Japons übrigens, wie Obmann Heily berichtete, warme Kleidung, Schuhe und Decken, die am Flohmarkt der Lions nicht verkauft werden konnten, an die Obdachlosen in der Wiener Gruft übergeben.

