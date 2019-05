Zum zweiten Mal in Folge gibt‘s in Österreichs zweithöchster Fußball-Liga keinen Absteiger. Zumindest keinen, der es auch sportlich verdient hätte. Denn die letzten drei der Tabelle, die – und so war der Plan bei der neuinstallierten 16er Liga – absteigen hätten müssen, dürfen sich freuen. Innsbruck kommt aus der Tipico Bundesliga, stoßen daher ihr Zweierteam in die Regionalliga.

Wiener Neustadt wurde die Lizenz entzogen und aus der Regionalliga Ost will niemand rauf. Amstetten, Horn und Steyr, die in der Abstiegszone liegen, freut das natürlich.

„Gut is gangen, nix is g‘schehn“, trifft hier zwar auch auf den SV Horn zu, als Erfolg darf dieser Klassenerhalt aber nicht verkauft werden. Vor allem nicht intern. Die Mannschaft muss grundlegend verändert werden, sonst geht der Abstiegskampf nahtlos in die nächste Saison über.

Wobei: Die 2. Liga bewegt sich ohnehin Richtung einer geschlossenen Gesellschaft. Aus dem Osten wollten zuletzt nur die sportlich zu schwachen Rapid Amateure, aus den beiden anderen Regionalligen gab‘s genau jeweils einen Lizenz-Antragsteller. Kaum anzunehmen, dass in der nächsten Saison ein echtes „G‘riss“ um die 2.Liga ausbricht. Daher wär‘s keine Überraschung, wenn der Abstiegskampf auch zukünftig nur ein künstlicher bleibt.