Erfolgreicher Start der Eissaison im Bezirk Horn

Die Eissaison ist in NÖ angelaufen, und es gibt wieder einige neue Spezialitäten, beispielsweise in der Café-Konditorei Ehrenberger in Gars. „Neu im Sortiment haben wir Apfelstrudeleis, Grapefruit und Trüffel“, zählt Manuela Ehrenberger auf. Besonders beliebt sind die Sorten Mohn, Erdbeere, Vanille, Joghurt-Kirsche sowie Trüffel. Ehrenberger weiter: „Jede Woche gibt es bei uns einen neuen Eisbecher mit den Früchten der Saison, zum Beispiel Heidelbeerbecher, Holunderkochbecher oder Marillenbecher. Außerdem bieten wir drei bis vier vegane und zwei bis drei lactosefreie Eisspezialitäten an.“Ihre persönlichen Lieblingssorten sind Zitrone und Joghurt-Kirsch. Mit der Saison ist Ehrenberger derzeit zufrieden: „Nur im April und im Mai gab es wegen des schlechten Wetters weniger Nachfrage.“Eine Kugel ist um 1,80 Euro und zwei Kugeln um 3,40 Euro zu haben.

Joghurt-Orange, Pistazie, Erdbeere und dunkle Schokolade sind die beliebtesten Eissorten im Eissalon Ice Eis Baby in Drosendorf. Laura Messner-Gebetsroither: „Wir haben täglich 24 frische klassische Sorten italienisches Eis im Sortiment.“ Für Allergiker stehen zehn wechselnde Sorten zur Auswahl. „Alle unsere Fruchtsorten und die dunkle Schokolade sind milchfrei, und wir führen auch vegane und glutenfreie Stanitzel. Für Diabetiker mischen wir soviel Sorte in eine Kugel, wie sie kosten möchten“, ergänzt Messner-Gebetsroither.Ihre persönliche Lieblingssorte ist Waldheidelbeere. „Unsere Spezialität sind hausgemachte Stanitzel. Täglich frisch gebackene Waffeln, die wir von Hand rollen und dann auf Wunsch auch mit gemischten Kugeln füllen. Die Gourmet-Tüte ist für jene gedacht, die sich gerne durch unsere Sorten kosten möchten.“ Messner-Gebetsroither freut sich: „Trotz des kühlen Frühlings konnten wir neue Stammkunden gewinnen und unser Einzugsgebiet erweitern. Qualität gewinnt!“Der Preis ist gestaffelt (eine Kugel Eis kostet von 1,70 Euro bis 2,10 Euro).

Omas Apfelstrudeleis ist in der Bäckerei Riederich heuer besonders beliebt. „Wir erweitern jedes Jahr unser Sortiment und verfeinern unsere hauseigenen Rezepte“, hält Julian Riederich dazu fest. „Die Klassiker sind und bleiben natürlich Vanille und Schokolade. Aber auch ausgefallene Sorten wie Marillenknödel-Eis, Mohnzelten-Eis, Cremeschnitten-Eis oder Kombinationen wie Zitrone-Holunder oder Buttermilch-Granatapfel finden sehr großen Zuspruch.“Für Diabetiker bzw. Allergiker sind alle Fruchteissorten vegan und das gesamte Milcheissortiment wird aus Biomilch vom Waldviertler Bio-Landwirtschaftsbetrieb Arnhof hergestellt. Die Wahl einer Lieblingseissorte fällt Riederich schwer, aber das Ricottaeis liegt ganz vorne.Auch hier ist der Preis gestaffelt – je mehr Kugeln man haben möchte, umso preiswerter kommt eine Kugel. „Die Produktion und der Verkauf laufen auf Hochtouren“, freut sich Riederich, „vielen Dank an dieser Stelle an mein gesamtes Team und unsere treuen Kunden.“