Der Media-Markt-Mitarbeiter verständigte gegen 11.15 Uhr die Polizei, dass ein Ladendieb aus dem EKZ in Richtung McDonald’s-Filiale flüchte und er ihn zu Fuß verfolge. Eine Streife der Horner Polizei erwischte dann den 27-jährigen Tschechen. In seinem Pkw wurde ein Multifunktionswerkzeug, das der Mann in der Obi-Filiale mitgehen hatte lassen, und eine Actionkamera, die er im Media Markt gestohlen hatte, sicher gestellt. Der Gesamtwert des Diebsgutes beträgt knapp 530 Euro.

Der 27-Jährige gestand die Tat, er wurde bei der Staatsanwaltschaft Krems angezeigt.