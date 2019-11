„Mein Bruder und ich“, erzählte die ewig junge Künstlerin zu Beginn, „haben als Kinder Weihnachten immer auf Burg Schleinitz gefeiert. Mein Vater hat uns dann diese Geschichte vorgelesen…“ Mit dem Weihnachtsevangelium folgte ein Klassiker, wie ihn wohl viele kennen. „Die Sprache ist die Quelle der Missverständnisse“, hieß es in einer der Geschichten – nicht bei Andrea Eckert. Mit ihrer unverwechselbaren, warmen Stimme, ihrem dunklen Timbre und charismatischen Vortrag verzauberte sie das Publikum am g’steckt vollen Boden des Landgasthofs Seher mit berührenden, nachdenklichen Gedichten und Märchen von Else Lasker-Schüler, Rainer Maria Rilke, Ilse Aichinger oder Bertolt Brecht.

Hymne auf die Gottesmutter

Es waren keine einfachen, gefälligen Texte: Brechts Gedicht „Maria“ galt einst als Gotteslästerung, mittlerweile wird es als Hymne auf die Gottesmutter betrachtet. Bei der Geschichte „Der glückliche Prinz“ von Oscar Wilde konnte man eine Stecknadel fallen hören, am Schluss wurden Taschentücher gezückt und Tränen getrocknet. Herzlich gelacht wurde dann bei Loriots Gedicht „Advent“ oder der Einladung zu einer Firmenweihnachtsfeier, wie man sie auch noch nicht alle Tage gehört hat. Zum Abschluss gab Eckert ihren Zuhörern Nachdenkliches mit auf den Weg mit der Geschichte von Jesu Geburt in Betlehem, wie sie heute in der APA als Meldung über die Bildschirme flimmern würde. Ein feiner Schlusspunkt: gemeinsam mit dem Publikum sang Eckert „Maria durch ein‘ Dornwald ging“. Das Publikum war begeistert und wollte die hinreißende Grande Dame nicht ohne Zugabe gehen lassen. Schöne musikalische Cello-Vignetten zauberte die junge Musikerin Maria Kainz.