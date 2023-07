Aida-Ensemble zu Gast im la pura

„Es ist wunderbar, dass Sie hier zu Gast sind“, freute sich la pura-Marketingleiterin Elisabeth Rühl, „jetzt ist es ja nicht mehr weit zu Premiere am 15. Juli.“ Der sieht auch Bürgermeister Martin Falk mit Spannung entgegen: „Der Boccaccio-Saal hat ja für uns Garser eine besondere Bedeutung, ist er doch nach Franz von Suppés Operette benannt. Ich heiße die Künstler von ,Aida' in Gars und besonders hier herzlich willkommen und wünschen uns, dass sie sich bei uns wohl fühlen. Wir tun jedenfalls alles dafür, obwohl die Gagen nicht so großartig sind.“

Den Hauptpart übernahm dann natürlich Johannes Wildner, der den Gästen, darunter Oper Burg Gars-Geschäftsführerin und die Fraktionsführer Josef Wiesinger und Helmut Gröschel, einen Teil des Aida-Ensembles willkommen wie „Aida“ Li Keng aus Taiwan, „Radamés“ Oscar Marin aus Spanien, „Amneris“ Nana Dzidziguri aus Georgien, „Amonasro“ Neven Zrinic aus Bosnien und Regisseur Philipp Harnoncourt aus Wien.

„Ich bin stolz auf die Kooperation mit la pura, stolz auf den Förderverein mit Obmann Julius Kiennast“, betonte er und faszinierte mit seinen Ausführungen über Verdis große Oper, für die extra über zwölf Tonnen (!) Sand auf die Bühne gekarrt wurden. „Es ist eigentlich eine sehr intime Oper, aber durch den Triumphmarsch halten es viele für eine pompöse. Wir in Gars bleiben bei einer wahrheitsgerechten Produktion.“

Giuseppe Verdis Oper „Aida“ wird bis 5. August insgesamt zehnmal gespielt, Premiere ist am Samstag, 15. Juli, 20 Uhr, Vorpremiere am Donnerstag, 13. Juli.