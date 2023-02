„Goldener Hirsch“: Es heißt Abschied nehmen in Gars

Werbung

„Ich will nicht zusperren, ich muss“, bedauert Manuela Buhl mit Tränen in den Augen. „Wir können das Lokal einfach nicht mehr weiterführen.“

Das Lokal, das ist das bekannte „Gasthaus zum Goldenen Hirschen“ in Gars, das ehemalige Gasthaus Galbruner, dem 2016 vom leider schon verstorbenen Wahl-Garser Gustav Scholda mit viel Feingespür und Aufwand neues Leben eingehaucht wurde und das Manuela und Helmut Buhl seit 2017 mit viel Herzblut und Engagement geführt haben. Und noch immer führen – zumindest bis Ende September, dann soll Schluss sein.

„Kosten für Personal und Energie laufen uns davon“

„Wir schaffen es trotz großem persönlichen Einsatz einfach nicht mehr, die Kosten laufen uns davon“, gibt Manuela Buhl als Grund an. „Die Pacht (die nunmehrigen Besitzer sind Scholdas Söhne; Anm.) ist nicht das Problem, es sind die Preissteigerungen im Einkauf, alles ist seit der Pandemie um vieles teurer geworden: Mehl, Zucker, Fleisch, Gemüse, für Strom und Gas müssen wir gar mehr als das Dreifache bezahlen.“ Und dazu komme noch, dass kein Personal in der Gastronomie zu finden ist, obwohl man dafür deutlich mehr Geld als früher in die Hand nehme.

Schon zuvor mit dem Rauchverbot im Lokal habe man Einbußen hinnehmen müssen, während der Schließung wegen Corona habe man zwar Unterstützung vom Staat bekommen, „aber dafür haben wir das Personal gehalten, niemand wurde gekündigt“, so die Wirtin mit Leib und Seele, die unbestritten die „Chefin“ in der Küche ist („Bei mir wird alles frisch gekocht! Wir haben ein Niveau erreicht, auf das wir stolz sein können.“), während sich ihr Mann um die Gäste in der Stube gekümmert hat.

Verhandlungen über eine Nachfolge sind im Laufen

Ihr geht noch immer das Herz auf, wenn sie täglich ins Lokal kommt, freut sich, wenn sich die Leute wohlfühlen. Gerade dafür haben sie viel Zeit, Liebe und Geld investiert. „Der Abschied fällt uns schwer, aber es geht leider nicht anders. Wir sind allen sehr dankbar, den Gästen ebenso wie den Lieferanten, dass sie diesen Weg mit uns gegangen sind. Und das Haus wird sicher weitergeführt, Verhandlungen laufen.“

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.