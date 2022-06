Photovoltaik-Anlagen: Röschitz setzt auf die Sonne

Werbung Tag der offenen Tür Anzeige TE Connectivity öffnet Türen für Besucher

Die Gemeinde Röschitz will in den kommenden Jahren verstärkt auf Energie aus Sonnenkraft setzen. Dazu werden in den nächsten Monaten drei Photovoltaikanlagen errichtet. Auch die Bürger der Gemeinde können sich an den Projekten beteiligen.

Vorgestellt wurden sie im Rahmen einer Infoveranstaltung im Veranstaltungssaal W4 in Kooperation mit der Firma 10Hoch4 Photovoltaik-Energiesysteme GmbH.

Geplant ist, nach gründlicher Vorbereitung, wie Bürgermeister Christian Krottendorfer sagt, auf den Dächern des Gemeindeamtes, des Bauhofs und am Haus der Freiwilligen Feuerwehr Röschitz je eine Photovoltaik-Anlage zu montieren. Insgesamt sollen die Anlagen knapp 80kWp Leistung haben. Angedacht ist laut Krottendorfer auch, in weiteren Ausbauschritten weitere Dächer öffentlicher Gebäude – etwa Kindergärten und Schule – mit Photovoltaik-Anlagen zu bestücken.

Wichtig sei der Gemeinde auch gewesen, die Bürger mit an Bord zu holen. So haben sie die Möglichkeit, Paneele auf eine Dauer von acht Jahren zum Preis von 150 Euro zu erwerben. Dabei wird eine fixe Verzinsung von 3,5 Prozent garantiert. Etwa 35 Personen waren bei der Infoveranstaltung dabei. „Wir wollten als Gemeinde einerseits Vorbild sein, andererseits den Bewohnern die Möglichkeit geben, sich in die Projekte zu integrieren“, sagt Krottendorfer.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.