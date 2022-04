In Weitersfeld fließt „Grüner Strom“

Werbung

„Die EVN-Energievertrieb GmbH garantiert, dass für die Marktgemeinde Weitersfeld bei der Stromerzeugung keine CO₂-Emissionen verursacht werden“, heißt es in dem Zertifikat, das unter dem Betreff „100 Prozent Strom aus erneuerbaren Energien“ beim Gemeindeamt einging.

Besonders freuten sich darüber Gemeinderat Karl Heinz Steindl und Amtsleiter Ernst Mischling, die sich in den vergangenen beiden Jahren mit dem Gemeinderat um die Versorgung der öffentlichen Gebäude mit „Grünstrom“ bemühten und sich beim Neubau des Kindergartens, der Feuerwehrhäuser und Kläranlagen bzw. bei der Renovierung der Volksschule und bei der Installation der Straßenbeleuchtung um energiesparende oder alternative Energiequellen bemüht haben. Dafür wurden mit Fachleuten auch zukunftsweisende Analysen initiiert.

„Am Beginn des Projekts steht der Bau einer potenten Energietankstelle am Weitersfelder Hauptplatz, die noch in diesem Jahr fertiggestellt wird“, meinen die Proponenten.

Als Ziel aber soll sich nach dem Motto „Energie Zukunft NÖ“ gemeinsam mit dem Land Niederösterreich in Weitersfeld eine eigene „Energiegemeinschaft“ etablieren, der sich Interessenten sowohl als Erzeuger sowie auch als Abnehmer von günstigem Naturstrom anschließen können und damit einen Preisvorteil erzielen können, der gerade in diesen Zeiten der „explodierenden Energiepreise“ an Bedeutung gewinnen wird.

