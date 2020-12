Mit Stefan Palma bekommt die Abteilung Anästhesiologie und Intensivmedizin am Landesklinikum Horn einen neuen Primararzt. Er übernimmt die Leitung dieser Abteilung mit Jahresbeginn. Der langjährige Leiter der Abteilung, Reinhart Wickenhauser, hat seinen Ruhestand angetreten.

Horn ist als Schwerpunktkrankenhaus für die medizinische Versorgung der Region Waldviertel zuständig. Ziel sei es, den hoch spezialisierten Abteilungen des Spitals und damit den Patienten anästhesiologische und intensivmedizinische Leistungen zu jedem Zeitpunkt in höchstmöglicher Qualität zur Verfügung zu stellen, umreißt Palma seine künftige Aufgabe.

Laut Palma haben sich Anästhesie und Intensivmedizin in den vergangenen Jahren geradezu sprunghaft weiterentwickelt. „Ein modernes Krankenhaus wie das LK Horn ist in der Lage, eine Vielzahl von Narkoseverfahren anzubieten und kann die jeweils optimale Methode an die individuellen Bedürfnisse des einzelnen Patienten anpassen“, sagt der 43-jährige zweifache Familienvater, der in Wien lebt.

Was ihn an der Aufgabe besonders reizt, sei die Verbindung der Möglichkeiten modernster Medizin mit der individuellen Betreuung des Patienten, beschreibt Palma seine Motivation, vom Großbetrieb Wiener AKH nach Horn zu wechseln. Hier habe er alle medizinischen Verfahren und Geräte zur Verfügung und könne sich auch noch persönlich um Patienten kümmern.

Palma studierte in Graz und war zuletzt stellvertretender Bereichsleiter der Neuroanästhesie an der Universitätsklinik Wien. Er war ausbildungsverantwortlicher Oberarzt Neuroanästhesie und für das Ausbildungsmodul komplexe Anästhesie verantwortlich. Neben seiner Tätigkeit an der Universitätsklinik Wien hat Palma einen MBA in Health Care Management an der Wirtschaftsuniversität Wien und das Europäische Diplom für Anästhesiologie und Intensivmedizin erworben, für das er auch als Prüfer tätig ist. Im AKH konnte er auch eine Reihe organisatorischer Projekte umsetzen.

Andreas Reifschneider, Geschäftsführer der Gesundheit Waldviertel GmbH, meint, dass man mit Palma „einen jungen, engagierten, hoch qualifizierten Mediziner für die Leitung der Intensivmedizin“ im Landesklinikum Horn gewinnen konnte.