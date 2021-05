Der Gemeinderat hat geschlossen einer neuen Investition zugestimmt, die im Zusammenhang mit der Erneuerung der Hauptstraße in Altenburg seitens der Straßenmeisterei Horn steht. Die aufgegrabene Fahrbahn war anderen Projekten dienlich: Verlegt wurden sogleich Leerverohrungen fürs Breitband-Internet und Leitungen für die EVN-Trafostation, zudem sind Wasserleitungsschieber erneuert worden, wie ÖVP-Gemeinderat Dominik Trappl seinen Amtskollegen erklärt. Jetzt kommt die Ortsbeleuchtung dran.

26 bestehende Leuchtkörper werden entfernt: Sie seien zwar schon auf LED-Licht umgerüstet worden, räumt Trappl ein. Aber: Die schmäleren Köpfe der neuen Lichtpunkte ermöglichen, die Masten mehr zu Hausmauern rücken zu können, um mehr Platz zu schaffen. Die neuen Versionen haben zudem eine größere Strahlkraft, sodass die Laternen in einem größeren Abstand platziert werden können und nur zwei zusätzliche Leuchtkörper angekauft werden müssen.

Die alten Lichtmasten will die Gemeinde vorerst lagern, „entweder für einen neuen Straßenzug oder eine der Nachbargemeinden übernimmt sie“, führt der geschäftsführende Gemeinderat aus. 66.300 Euro werden für das Projekt investiert.

Colleselli (FPÖ) ist für EU-Fragen zuständig. Die Ernennung des Europagemeinderates steht zudem in der Gemeinderatssitzung an: Dieser soll eine Stimme für Europa-Fragen sein, weil Entscheidungen der Europäischen Union bis in die lokale Ebene reichen können und dort umgesetzt werden sollen.

Gleich zwei Mandatare melden Interesse an der Aufgabe: Roland Colleselli (FPÖ) und Franz Kriest (ÖVP), der bei der Abstimmung per Handzeichen zwei Stimmen erhält. Die Mehrheit (neun Mandatare) bestimmt Colleselli zum Europa-Beauftragten. Dies war der einzige Tagesordnungspunkt ohne einstimmigen Beschluss.

Arbeitsgruppe befasst sich mit Förderung für Betriebe. Fritz Potocnik, der die Bio-Backstube „Brotocnik“ in Burgerwiesen führt, ersucht den Gemeinderat um eine Betriebsförderung und betont die Wichtigkeit der Firma für die Gemeinde: 2016 als Einzelunternehmen und mit drei Arbeitsplätzen begonnen hat sich die Teamgröße auf 18 Mitarbeiter erweitert. Neuinvestitionen seien zudem geplant.

ÖVP-Bürgermeister Markus Reichenvater schlägt vor, den Tagesordnungspunkt vorerst abzusetzen: „Wenn, dann sollte es für alle gelten“, begründet er. Eine eigene Arbeitsgruppe soll sich mit dieser Frage auseinandersetzen und bis zum Sommer Richtlinien für die Gewährung von Wirtschaftsförderungen erarbeiten. Zwölf Betriebe sind in der Gemeinde derzeit ansässig.

Stefal zum 65er gratuliert, Ärztin stellt sich vor. Der Gemeinderat nimmt sich nach dem offiziellen Teil der Sitzung noch Zeit, um seinem Mitglied Helmut Stefal zum Geburtstag zu gratulieren. Der 65-jährige SPÖ-Mandatar ist seit 2000 im Gremium vertreten und hat den Vorsitz im Prüfungsausschuss übernommen. Birgit Nachtmann schaut zudem kurz vorbei: Die neue Gemeindeärztin startet mit 3. Mai den neuen Ordinationsbetrieb, stellte sich kurz vor und beantwortete die Fragen der Gemeinderäte.

Geplant ist, neben dem Amtshaus eine neue Praxis aufzubauen; bis dahin nutzt Nachtmann die Räumlichkeiten des pensionierten Arztes Peter Mies.