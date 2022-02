AMS Horn: Noch nie so viele Beschäftigte

(Fast) alles im grünen Bereich! Die AMS-Geschäftsstelle Horn legte auch für den Jänner positive Zahlen vor. Aktuell sind 585 Personen beim AMS Horn arbeitslos vorgemerkt – um 296 (-33,6 Prozent) weniger als zum Vergleichszeitpunkt vor einem Jahr. Damit verzeichnete die Horner Geschäftsstelle im Jänner übrigens auch den größten Rückgang in ganz Niederösterreich. Während die Zahlen bei den Arbeitslosen also weiter stark zurückgehen, steigt die Zahl der offenen Stellen ebenso rasant. Aktuell sind 309 Stellen im Bezirk Horn sofort verfügbar. Ende Jänner 2021 waren es noch 156 gewesen, das entspricht einer Steigerung um 98,1 Prozent.

Laufend neue Höchstwerte gibt es seit einigen Monaten auch bei den unselbstständig Erwerbstätigen im Bezirk. Aktuell sind im Bezirk Horn 12.138 Personen (5.741 Frauen, 6.397 Männer) unselbstständig beschäftigt. Laut AMS-Geschäftsstellenleiter Ferdinand Schopp brummt der Wirtschaftmotor auch im Bezirk weiter, die Nachfrage der Unternehmen nach Arbeitskräften sei ungebrochen hoch. Allein im Jänner wurden beim AMS Horn 264 freie Stellen und Lehrstellen gemeldet, 126 Personen konnten über Vermittlung des AMS wieder einen neuen Job antreten.

Fokus auf Personen mit Gesundheits-Problemen

Aber, so Schopp: „Leider passen Angebot und Nachfrage am Arbeitsmarkt nicht immer zusammen.“ Denn 30,4 Prozent aller Jobsuchenden am Horner Arbeitsmarkt haben gesundheitliche Probleme, 26 von diesen 178 Personen sind anerkannte Behinderte. Auch in der Altersgruppe der über 60-Jährigen habe es als einziger Altersgruppe keinen Rückgang, sondern mit +2,6 Prozent eine leichte Steigerung bei den Arbeitslosen gegeben. Man müsse daher vor dem Hintergrund der starken Arbeitskräfte-Nachfrage alles daran setzen, auch jenen Chancen zu eröffnen, die für Personalsuchende auf den ersten Blick nicht in Frage kommen. Zudem müsse man versuchen, Personen, die am „ersten Arbeitsmarkt“ – also dem normalen Arbeitsmarkt, auf dem Arbeits- und Beschäftigungsverhältnisse bestehen – nicht reüssieren können, durch die Finanzierung von Beschäftigung statt Arbeitslosigkeit über den „zweiten Arbeitsmarkt“ ins Erwerbsleben zu integrieren.

