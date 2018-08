Sehr durchwachsen ausgeprägt fällt die Ernte heuer für Wein, Kürbis, Mais und Erdäpfel im Bezirk Horn aus.

„Bei meinem Sohn Christoph hat der Mais bis Anfang Juli noch super ausgesehen. Im Mai und Juni gab es ja halbwegs Niederschläge, aber auch das war regional sehr unterschiedlich“, sagt Bezirksbauernkammerobmann Herbert Hofer, der seinen Hof in Röhrawiesen hat.

„Es wird beim Mais bei 50 Prozent ein Debakel“

Die NÖ Hagelversicherung rechne damit, dass 50 Prozent der Maisanbauflächen stark unterdurchschnittliche Erträge bringen. Über 400 oder 450 Metern Seehöhe werde es besser, aber auch das sei regional sehr unterschiedlich. Teilweise könnten die Erträge dort aber bis an den Durchschnitt herankommen, schätzt Hofer gegenüber der NÖN ein.

„Vor 30 Jahren hatten wir im Schnitt acht bis zehn Hitzetage (Tage über 30 Grad Celsius) und so gut wie keinen Tropentag (Tage über 35 Grad). Heuer hatten wir bisher rund 35 Hitzetage und zehn oder zwölf Tropentage“, streicht der Kammerobmann plakative Zahlen heraus, die noch kräftiger wirken, wenn man bedenkt, dass es heuer oft auch in der Nacht nicht so stark abkühlte.

„Aus aktueller Sicht wird es beim Mais bei 50 Prozent ein Debakel, die andere Hälfte kommt mit einem blauen Auge davon. Bei den Erdäpfeln gibt es sicher alles andere als Spitzenerträge. Beim Kürbis wird es von ganz schlechte bis überraschend sehr gute Erträge geben. Vielleicht kommen die Landwirte hier mit einem durchschnittlichen Ergebnis davon“, ist Hofer zuversichtlich. Es könne aber noch viel bis zur Ernte passieren, obwohl die schon viel früher passiert.

Ohne Ab-Hof-Verkauf Erdäpfel legen sinnlos

Bürgermeister Josef Gundinger aus Frauenhofen hat seine Erdäpfel vom Staubtrockenen „ins Trockene“ gebracht. „Die Ernte dürfte ganz unterschiedlich abgelaufen sein. Bei uns im Horner Kessel hatten wir wenig Niederschlag“, erzählt Gundinger, dass er rund 50 Prozent weniger Erntemenge zu einem normalen Jahr hatte.

Von der Größe her brauche man sich nicht beklagen, aber viele Erdäpfel sind weicher, weil ihnen das Wasser fehlt. Zudem hat Gundinger schon einen Monat früher geerntet als sonst. „Wenn wir nicht ab Hof verkaufen würden, bräuchten wir keine Erdäpfel mehr legen“, sagt seine Frau Erika Gundinger.

Zwei komplett unterschiedliche Kürbis-Erntefelder, beide in unmittelbarer Nähe von Theras, hat Landwirt Christoph Mader, der von 300 bis 800 Kilogramm Kürbiskernen pro Hektar spricht. Das seien sehr schlechte bis gute Erträge.

Am ersten Feld südlich von Theras hatte Mader eine „frühe“ Sorte angepflanzt, die sehr schnell abgereift und bereits am vergangenen Mittwoch gelegt wurde. Dort sind die Kerne teilweise schlecht ausgereift, das heißt, sie lassen sich vom Kürbisfleisch nicht gut trennen. „Das Wasser fehlt, da ist nix mehr drinnen“, sagt Mader beim Lokalaugenschein.

Am zweiten Feld nördlich des Ortes hat der Landwirt eine späte Sorte angepflanzt. Dort wachsen viele prächtige Kürbisse heran. Mader meint, dass es auf diesem Feld zumindest zwei Mal mehr geregnet hat, wie auf dem anderen. Es hat sicher auch damit zu tun, dass auf diesem Feld erstmals Kürbisse angebaut worden wären, gibt der Landwirt eine weitere Begründung.

Ob die Kürbisse früher als sonst geerntet werden müssen: „Wir haben noch nie im August geerntet“, sagt Mader. Seine Gattin Sonja Mader ergänzt: Wahrscheinlich ist auch das zweite Feld drei bis vier Wochen früher dran!“

Nachdem es am Wochenende regnete, ist Winzer Franz beruhigt: „Der Niederschlag war sehr gut und ist noch zur rechten Zeit gekommen. Genauso wichtig war die Abkühlung in der Nacht, die sehr wichtig für die Aromabildung ist. Es hätte zwar mehr Regen sein können, aber ich bin sehr zufrieden. Das wird ein guter Wein!“

Erwartet wird kraftvoller Wein mit wenig Säure

Von der Menge her würden die Röschitzer Weinbauern eine etwas über dem Durchschnitt liegende Menge abernten können. Durch die Trockenheit bedingt gab es beispielsweise keinen Pilzbefall und man hätte heuer sehr gesundes Traubenmaterial. Weiters werde der Wein von der Säure her eher mild und durch die Sonne auch kräftiger, da die Trauben mehr Zucker bilden konnten.

Gegenüber dem schon frühen Erntejahr 2017 werde heuer nochmals um zwei bis drei Wochen früher geerntet, einen Monat gegenüber einem bisher herkömmlichen Erntejahr. „Die Hauptlese wird bei uns rund um den 20. September stattfinden“, betont Stift. Aber bereits Anfang September würden die ersten Weinbauern mit der Ernte beginnen.