„Sie haben das alles aus eigenem Antrieb gemacht, ich habe nichts dazu beigetragen“, gab Pfarrer Josef Zemliczka alles Lob an die Jugendlichen ab, und meinte weiter: „Ihr Engagement bei der Verwirklichung der Vorhaben hat mich beeindruckt.“

Damit war er nicht alleine, denn viele Pfarrangehörige nutzten den Samstag-Nachmittag, um zu sehen, was die Jungscharführer im Rahmen der Aktion „72 Stunden ohne Kompromiss“ geleistet haben. Nach umfangreicher Planung wurden in den Jugendräumen zahlreiche Verbesserungen wie Kindergarderobe oder bedarfsgerechte Raumeinteilung umgesetzt. Der Großteil spielte sich aber im Pfarrgarten ab. Da wurde eine Sitzecke mit Palettenmöbel gemütlich eingerichtet, den Wandschmuck bilden Fotos aus der Jungschararbeit, die in den Blickpunkt gerückt wurden, indem man alte Fenster verwendete, die vom in diesen Tagen abgetragenen Holzhaus stammen. Dort wurde jetzt eine Bühne errichtet, damit die Teilnehmer an den Jungscharstunden Theaterspielen können.

Rund um die Uhr im Pfarrhof

In einem anderen Teil des Gartens wurde ein Beet vorbereitet, in dem Narzissen gepflanzt wurden, die Mauer bunt bemalt – das alles in 72 Stunden, in denen man rund um die Uhr im Pfarrhof war, auch dort geschlafen hat.

Verständlich daher die Aussage von Hannah Treml und Lisa Steiner: „Heute schlafen wir sicher gut …“. Worauf sie stolz sind? „Dass wir alles wie vorgesehen in 72 Stunden geschafft haben, dass die Sitzecke und die bemalte Mauer besonders gut gelungen sind.“ Was auch die vielen Besucher bestätigten.