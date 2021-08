Peter Schilling und Remigius Rabiega von bestmanagement organisierten in Kooperation mit der Marktgemeinde das Event und sorgen auch für die Auftritte von Pizzera & Jaus (19. und 20. 8.), Gernot Kulis (21. 8.) und Alex Kristan (28. 8.). Andächtig hingen gut tausend Fans an den Lippen des Barden, um die Konzertreise nach „Utopie“ mitzuerleben. „Seit 50 Jahren bin ich jedes Jahr mit fast 100 Konzerten unterwegs gewesen. Das erste Mal war es nicht so. Was mir fehlte, war die Umarmung des Publikums, nicht nur die körperliche, vor allem die seelische. Ich spüre deutlich, wie die Menschen es vermissen, sich durch Kunst Mut machen zu lassen. Mein Publikum und ich, wir sind nicht immer gleicher Meinung, das wäre ja auch langweilig. Aber aus vielen Briefen und E-Mails lese ich: Wir haben die gleiche Sehnsucht nach einer menschlichen, einer herrschaftsfreien Welt.“

Wecker, Fany Kammerlander (Cello) und Jo Barnikel (Klavier) verbindet die Liebe zum Lied. Die drei Musiker vereinten lyrisch-sensible Klavierstücke mit dem zart-schmelzenden Klang des Cellos, das Konstantin Weckers Liedern eine ganz persönliche Note gab. Ihr aktuelles Bühnenprogramm war geprägt von Wut und Zärtlichkeit, Mystik und Widerstand und immer auch auf der Suche nach dem Wunderbaren. „Wenn ich mir die Herrschaften der Regierenden ansehe, dann ist das für mich ein hoffentlich letztes Aufbäumen des Patriarchats“, fuhr Wecker unter tosendem Applaus fort. „Ich habe das Gefühl, dass sich nach Pandemien immer viel verändert hat. Vielleicht fällt jetzt einigen auf, wie kläglich der Kapitalismus versagt hat.“

Das begeisterte Publikum „umarmte“ die Musiker mit Beifallsdonner und Standing Ovations und freute sich über fünf Zugaben und ein virtuos abschließendes Klavierspezial.