Poly-Schülerinnen aus Horn sind Vizelandesmeisterinnen

Zwei Schülerinnen des Fachbereiches Gesundheit-Schönheit-Soziales der PTS Horn schafften es beim Landesbewerb im WIFI St. Pölten unter die besten im ganzen Bundesland. Larissa Hieß aus Drosendorf und Juliane Gutmann aus Hötzelsdorf überzeugten die Fachjury durch ihre hervorragende Leistung und wurden auf Platz 2 zu Vizelandesmeisterinnen in ihrem Fachbereich.

Innerhalb einer vorgegebenen Zeit musste das Modell (Juliane Gutmann) nach Vorlage geschminkt und eine dazu passende Frisur mit Haarschmuck kreiert werden. Außerdem sollten die Schülerinnen zehn Fingernägel kreativ designen und das Gesamtbild harmonisch sein. Mit der einwandfreien und sorgfältigen Arbeit konnten die Schülerinnen der PTS Horn überzeugen. Vorbereitet und betreut wurden die Schülerinnen von ihrer Fachbereichsleiterin Birgit Bigler.

Im Fachbereich Elektro schaffte Lukas Leopold aus Burgerwiesen ebenfalls den Sprung ins Landesfinale. Dort schlug er sich großartig und verpasste als Vierter nur hauchdünn das Stockerl. Magdalena Leitgeb aus Pernegg kam im Fachbereich Handel/Büro im Landesfinale auf den geteilten 7. Platz.

Schulleiter Thomas Lederer: „Die Landeswettbewerbe zeigen, was in einem Schuljahr an der PTS möglich ist. Die Schüler werden in den unterschiedlichen Fachbereichen auf ihren Wunschberuf vorbereitet und das haben sie auch heuer wieder eindrucksvoll bewiesen.“ Mit diesem großartigen Erfolg habe die PTS Horn wieder einmal ihr hohes Ausbildungsniveau bewiesen und sich als Schule der zukünftigen Fachkräfte etabliert.

