Test bestanden!

Seit 2014 werden an der SMS Gars KET & PET Vorbereitungskurse, geleitet von Rebecca Sickinger, für die Schülerinnen und Schüler durchgeführt. Diese Kurse laufen von September bis Jänner. Die Prüfung muss dann an zwei Tagen über die vier Grundkompetenzen (Lese- und Hörverständnis, Schreiben und Sprechen) abgelegt werden.

Der Key English Test (KET) und der Preliminary English Test (PET) der University of Cambridge, sind eine Qualifikation auf Grundstufenniveau. Diese Tests zeigen, dass man Englisch im Alltag auf Basisniveau sehr gut beherrscht. Das Niveau dieser Prüfungen richtet sich nach dem Gemeinsamen Europäischen Referenzrahmen. Diese Prüfungen werden weltweit von ungefähr 2.700 Prüfungszentren angeboten und sind eine wertvolle Qualifikation, die wiederum weltweit in der Geschäftswelt anerkannt werden. Seit 2014 haben insgesamt 86 Schülerinnen und Schüler der SMS Gars am Kamp die KET-Prüfung abgelegt und 14 den PET. Alle angemeldeten Schülerinnen haben die Prüfungen nicht nur bestanden, sondern sogar mit gutem bzw. mit ausgezeichnetem Erfolg!