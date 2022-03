„Alles Bio“ in Nonndorf

Michael und Walter Fleischhacker, Robert Schneider, Norbert Haimerl, Andreas Poigenfürst, Rupert Groll und Herbert Schneider sind Biobauern in der Garser Katastralgemeinde Nonndorf. Und das bedeutet, dass sich alle Landwirte des Ortes der biologischen Landwirtschaft verschrieben haben. Sie gehen mit einer paradigmatischen Haltung für gesunden Boden, gesunde Produkte ohne Chemie und in Folge für die Erhaltung der Gesundheit der Konsumenten vor.

Ein mutiger Schritt, der im Jahr 1995 mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union begonnen hat. Rupert Groll war Vorreiter, gefolgt von Walter Fleischhacker, im Jahr 1997 folgte Robert Schneider und ein Jahr später Norbert Haimerl. Der letzte in der Reihe war Andreas Poigenfürst 2004. Für die Pioniere hat sich der „Sprung ins kalte Wasser“, zudem in jener Zeit noch keine Erfahrungswerte vorhanden waren, gelohnt.

„Obgleich die Bioproduktion schwerer und mühevoller als die konventionelle Landwirtschaft ist, so ist sie gleich lukrativ“, so Haimerl. Passion und persönliche ideologische Überzeugung, die die Gesundheit in die vorrangige Position stellen, sind ganz wichtige Parameter, sind sich alle einig.

Auch steirisches Kernöl kommt aus Nonndorf ...

„Förderungen seitens der EU, Auftritt der Vermarkter und der Preisverfall der konventionellen Produkte sind weitere Anreize für den Umstieg auf Bio“, erzählt Walter Fleischhacker. „Mit dem EU-Beitritt sind die Erzeugerpreise auf Weltmarktniveau abgesenkt. Seitdem gibt es Flächen- und Umweltförderung“, erläutert Schneider. Die Grundhaltung der Politik sei, dass die Nahrungsmittel billig beziehungsweise leistbar sein müssen. Da es für Bioprodukte einen Zuschlag gibt, bekunden die Biobauern Zufriedenheit. Abhof-Verkauf hat keiner, die Produkte gehen direkt an verschiedene Großhändler wie etwa das Lagerhaus.

Wegen der Kennzeichnung „ggA“ kann Kürbiskerne aus Nonndorf zu steirischem Kürbiskernöl verarbeitet werden. Die Kürbiskerne der Nonndorfer Biobauern die eine Trocknungsgemeinschaft haben, werden nach Trocknung und Lagerung in die Steiermark verkauft, wo sie anschließend zu Öl gepresst werden.

Aber das ist nicht das einzige Produkt: Die Nonndorfer haben neben Kürbiskernen vielfältige Bioprodukte wie etwa Weizen, Dinkel, Zwiebeln, Gerste, Kartoffeln, Mais und Klee zu bieten. Durch die Überzeugung für gesunde Lebensmittel, die der Natur keinen Schaden anrichten, ist der Enthusiasmus der Nonndorfer Biobauern hoch.

