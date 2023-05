Holzbau Unfried: In 20 Jahren stetig gewachsen

Fast auf den Tag genau 20 Jahre ist es her, dass Gerhard Unfried aus der Not eine Tugend gemacht und in Gars seinen Betrieb gegründet hat. Nach drei Jahren Zimmerer-Lehre in Herzogenburg und dem Besuch der Bauhandwerkerschule in Hallein hat er 1998 bei der damaligen Baufirma Buhl begonnen und im ersten Jahr seiner Tätigkeit die Meisterprüfung abgelegt. Als Leiter der Zimmereiabteilung musste er mit ansehen, wie die Firma schließen musste. Er nahm das Herz in die Hand, griff tief in die Tasche und machte sich selbstständig. Aus der Konkursmasse ersteigerte er einige Maschinen und warb eine Handvoll Kollegen als Mitarbeiter an.

Er mietete sich zuerst bei der Firma Vogelsinger ein, dann im ehemaligen Buhl- bzw. Immo-Areal und begann nach zehn Jahren, weil die Werkstätten jeweils zu klein wurden, mit dem Bau eines eigenen, auffällig in Blau und Orange gestalteten Firmengebäudes am Ortsrand in Richtung Wien. Das wurde dann im April 2015 eröffnet, wenig später das Büro in einem benachbarten Haus, ehemals im Besitz der Spenglerei Lacuch.

„Und so ist eins zum anderen gekommen, mittlerweile beschäftigen wir 35 Leute“, erzählt Unfried weiter. „Die Kunden waren wohl mit unseren Produkten und den Mitarbeitern zufrieden, sonst wäre nicht eine so große Nachfrage.“ Welche Produkte? „Wir machen nahezu alles, was mit Holz zu tun hat, von der einfachen Überdachung einer Haustür bis zu Industriehallen und Fertighäuser.“ Seit kurzem ist auch ein Detailverkauf für Holz, Schrauben, Farben usw. angeschlossen.

Und was macht der Firmenchef? „Hauptsächlich bin ich im Büro mit Planungsarbeiten und Besprechungen beschäftigt, aber man findet mich auch auf Baustellen und ich klettere nach wie vor auf Dächer, schau, was die Burschen machen und lege manchmal selbst Hand an.“ Außerdem ist der 52-Jährige, der täglich von Nußdorf ob der Traisen pendelt („Von dort bin ich in 35 Minuten in Gars, nach Wien würde es viel länger dauern.“), Vorsitzender bei Prüfungen bei Zimmerern, Zimmereitechnikern und Fertighausbauern.

20 Jahre Holzbau Unfried ist natürlich ein Anlass zu feiern. Am Freitag, 2. Juni, von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr stehen die Türen für die Bevölkerung offen mit einem dichten Programm wie etwa Schauzimmerei, Hausmesse mit Partnerbetrieben, Hüpfburg und einem Lehrlings-Infostand. Letzteres ist Unfried sehr wichtig („Das ist unsere Zukunft!“), und er würde jederzeit auch Mädchen aufnehmen: „Es ist sicher ein anstrengender Beruf für Handwerker, aber es gibt viel maschinelle Unterstützung.“

Die Firma ist hauptsächlich im Wald- und Weinviertel tätig, aber auch südlich der Donau und, wenn es sich ergibt, auch in Salzburg oder der Steiermark. 42.000 m³ Holz in 20 Jahren verarbeitet, 30 Lehrlinge ausgebildet, 2.400 Dachflächenfenster eingebaut, 160.000 m² Dachauflegebahn montiert - die Zahlen machen die Erfolgsgeschichte deutlich.

Am östlichen Ortsrand von Gars nicht zu übersehen ist das Firmengebäude von Holzbau Unfried. Foto: NOEN

