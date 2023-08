USV Brunn: Sportler jubelten und feierten Heurigen

Es ist bereits Tradition das der USV Brunn einen Sportlerheurigen auf die Beine stellt. Obwohl die Arbeitsbienen immer weniger werden, gelingt es dem Verein immer, ein ordentliches Fest auf die Beine zu stellen. Am Freitag begann die Veranstaltung mit einem Sportlerheurigen mit verschiedenen Heurigenspezialitäten, Kaffee und Kuchen am Sportplatzgelände. Am Abend konnten die Anhänger des USV Brunn einen grandiosen 3:0-Sieg gegen Japons bejubeln, was dazu beitrug, dass Brettljause und Co. gleich zwei Mal so gut mundeten. Im Anschluss sorgte Showattack W4 im Disco-Zelt für ausgelassenen Stimmung. Natürlich wurde da auch der Heimsieg bis in die Morgenstunden gebührend begossen.

„Der Besucherzustrom war bereits am Freitag zufriedenstellend“, stellte Obmann Harald Schachtner fest. Ebenso gemütlich und stimmungsvoll war der Sonntag mit Grillhendl, Grammel- bzw. Fleischknödel und Co., die wie die sprichwörtlichen „warmen Semmeln“ weg gingen.