Nach der Unterweisung durch Guides des Erlebnisparks begab sich die Gruppe in den Park. Laut Polizeibericht stieß eine 16-jährige Schülerin bei der Abfahrt mit dem Flying Fox von einer Plattform aus zwölf Metern Höhe mit dem rechten Fuß aus Unachtsamkeit gegen die Rampe und zog sich dabei eine Gelenksfraktur am rechten Knöchel zu. Sie wurde mit der Rettung in das Landesklinikum Horn gebracht und musste operiert werden.