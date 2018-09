Aufgefallen ist der Diebstahl einem Mitarbeiter der Guts- und Forstverwaltung Hoyos bereits am 12. September, der Diebstahl wurde bei der Polizeiinspektion Gars gemeldet.

Wie die Videoaufzeichnung der Führung zeigt, hat am 9. September während einer Führung ein Mann das Schwert aus der Wandhalterung in der „Waffenkammer 1“ gezogen, es an seinem Hosengürtel befestigt und dann mit einer Jacke, die zuvor von seiner Begleiterin gehalten worden war, verdeckt. Zum Zeitpunkt des Diebstahls (16.52 Uhr) waren die weiteren zehn Teilnehmer der Führung bereits im nächsten Raum.

Der Schaden beträgt rund 1.000 Euro, die Polizei ist derzeit auf der Suche nach den Tätern.