Garser Neo-Intendant wird Kammersänger

Nicht nur von der Bühne her ist Opernsänger Clemens Unterreinerbekannt, auch durchunzählige Auftritte im Fernsehen. Wie das Kulturministerium in seiner Einladung vermerkt, wird Sektionschef Jürgen Meindl die Urkunde im traditionellen Teesalon der Wiener Staatsoper überreichen.

Der Bariton ist seit September 2005 Ensemblemitglied an der Wiener Staatsoper. In mehr als 900 Vorstellungen war er unter anderem in der „Zauberflöte“, in „Carmen“ in der „Götterdämmerung“ oder in der „Fledermaus“ zu sehen und zu hören, als Gastsolist und Konzertsänger verzeichnet er Auftritte in ganz Europa, aber auch in New York, Tokio oder Muskat. Der gebürtige Wiener wuchs in seiner Heimatstadt sowie in Graz und Budapest auf. Bekannt ist Unterreiner, der in jungen Jahren eine schwere Augenkrankheit überwand, auch für sein karitatives Engagement.

Der Wiener Staatsoper wird Unterreiner "wie bisher uneingeschränkt zur Verfügung stehen", auch wenn er für die Jahre 2024 bis 2026 einstimmig von den Garser Gemeindevertretern zum Intendanten bestellt wurde. Dabei kann er auch anwenden, was er an Open Air-Erfahrung und durch seine Tätigkeit im Kulturmanagement, als Konzertmanager und als Veranstalter von Gesangswettbewerben bereits gesammelt hat.