Erneuerbare-Energie-Gemeinschaften sind stark im Aufwind

Mit den explodierenden Energiekosten für Gas und Strom stieg die Nachfrage nach alternativen Energien und mehr Unabhängigkeit von ausländischen Lieferanten rasant an. Die neuen Energiegemeinschaften sind ein wichtiger Baustein, um das Energiesystem von fossilen Energiequellen auf die Nutzung von erneuerbaren Energiequellen umzustellen und die dezentrale Energieversorgung zu stärken.

Die Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft ist eine Form auf lokaler oder regionaler Ebene

Eine Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft (EEG) darf Energie (Strom, Wärme oder erneuerbares Gas) aus erneuerbaren Quellen erzeugen, speichern, verbrauchen und verkaufen. Sie nützt das vorhandene Stromnetz, ist aber auf den Nahebereich beschränkt. Mitglieder oder Gesellschafter von EEGs können Privat- oder Rechtspersonen sein, Gemeinden, lokale Behörden oder auch KMUs. Sie müssen im Nahbereich der Erzeugungsanlage(n) angesiedelt sein. Detaillierte Angaben zu den unterschiedlichen EEGs sind auf www.energiegemeinschaften.gv.at ersichtlich.

Welche Vorteile bringt die Teilnahme an einer EEG?

Für den innerhalb einer Erneuerbare-Energie-Gemeinschaft zugewiesenen Strom fallen reduzierte Netzentgelte an, der Erneuerbaren-Förderbeitrag entfällt und bei Strom aus PV-Anlagen entfällt die Elektrizitätsabgabe.

Neue Herausforderungen dürfen nicht übersehen werden

Das ist grundsätzlich eine positive Entwicklung, allerdings darf man auf die Herausforderungen nicht vergessen. Durch den Ausbau der Erneuerbaren Energien kommt es vermehrt zu Schwankungen im Stromnetz. Grund dafür sind Fehlprognosen des Wetters, die auch Auswirkungen auf die Erzeugung haben. Daher ist es wichtig, das Stromnetz weiterzuentwickeln und in ein nachhaltiges Übertragungsnetz zu investieren. Damit kann die sichere Stromversorgung auch zukünftig gewährleistet werden.

Die Biogasanlage Japons versorgt 1500 Haushalte

In der Biogasanlage Japons werden Ökostrom und Fernwärme aus landwirtschaftlichen Produkten wie Sonnenblumen, Mais, Klee oder Luzerne erzeugt. Den erzeugten Strom speisen die Betreiber in das überregionale Netz ein. Obmann Erich Engelbrecht berichtet: „Wir erzeugen etwa 5.300 Megawattstunden (MWh) Strom im Jahr. Damit können wir ca. 1500 Haushalte im Jahr versorgen, wenn man den Verbrauch mit 3,5 MWh annimmt.“

An das Fernwärmenetz sind derzeit knapp 90 Abnehmer in Japons und 11 in Goslarn angeschlossen. „Wir haben unser Preisniveau ziemlich stabil gehalten und liegen derzeit bei 85 Euro (exkl. Steuer) für eine Megawattstunde“, hält Engelbrecht fest. „In den nächsten ein bis zwei Jahren rechnen wir damit, dass die wenigen Haushalte, die noch über Ölheizungen verfügen, zu den Bestandskunden dazukommen werden.“

50 Prozent Ersparnis an Energiekosten werden in Weitersfeld erwartet

Gemeinderat Günter Gschweidl aus Weitersfeld ist gerade mit der Gründung der EEG Weitersfeld betraut. „Wir werden aller Voraussicht nach im Herbst die Gründungsphase abgeschlossen haben“, freut sich Gschweidl. Derzeit sind rund 70 Interessenten registriert. Der Gesamtbezug der Interessenten wird etwa bei 133000 kWh/Jahr liegen.

Zur Kostenersparnis meint Gschweidl: „Bei den derzeitigen Preisen beträgt die Ersparnis bei der von der EEG bezogenen Menge an Strom ca. 50 Prozent“. Für die nahe Zukunft wünscht er sich, dass noch mehr Mitglieder zur EEG kommen, sowohl von der Abnehmerseite als auch von der Seite der Einspeiser. Für beide Seite wird es stabilere Preise geben als am Markt. „Einige Interessenten sind wegen des Strompreisdeckels wieder abgesprungen“, hält Gschweidl fest.