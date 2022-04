Kreisverkehr Eggenburg: Vor Start der Sanierung

Werbung

Ab dem 19. April starten die Sanierungsarbeiten am Kreisverkehr B 2/B 35 in Eggenburg (die NÖN berichtete bereits). Notwendig wurde die Sanierung des vierstrahligen Kreisels mit jeweils zwei Ästen der B 2 und der B 35 in Eggenburg, da die Fahrbahn – sie ist bereits mehr als 20 Jahre alt – und die Pflasterungen wegen der aufgetretenen Schäden (Risse und Ausmagerungen in der Deckschichte) nicht mehr dem heutigen Verkehrsstandard entsprechen. Der Kreisverkehr ist mit einem durchschnittlichen Verkehrsaufkommen von über 5.000 Fahrzeugen am Tag frequentiert.

Begonnen wird durch die Straßenmeisterei Eggenburg mit der Sanierung des schadhaften Pflasters im Innenbereich des Kreisels, wobei es zu geringfügigen Verkehrsbehinderungen kommen kann. Für die Durchführung dieser Arbeiten wird die Fahrbahn provisorisch verbreitert. Danach werden die Pflasterungen beim Stadttor durchgeführt, wobei der westliche Ast des Kreisels Richtung Hauptplatz gesperrt werden muss.

Die Asphaltierungsarbeiten der Fahrbahn werden dann – wegen des zu diesem Zeitpunkt geringeren Verkehrsaufkommens – zu Beginn der Sommerferien durchgeführt. Dabei wird die Fahrbahn in einer Stärke von vier Zentimetern abgefräst und dann ein neuer Fahrbahnbelag aufgebracht. Die Fahrbahn wird sowohl in der Kreisfahrbahn, als auch in den Anschlussästen – entlang der B 2 290 Meter, entlang der B 35 120 Meter – erneuert.

Um den Verkehr aufrecht erhalten zu können ist geplant, die Asphaltierungsarbeiten mittels Ampelregelung in drei Abschnitten durchzuführen, wobei der westliche Ast des Kreisverkehres in Richtung Hauptplatz während der gesamten rund einwöchigen Bauzeit gesperrt werden soll. Die Umleitung Richtung Hauptplatz bzw. Richtung Kühnring erfolgt über den Wasserburgerring. Abschießend wird noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht.

Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf rund 100.000 Euro, sie werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

