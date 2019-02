Erneut Brand in Garser Pelletswerk .

Zu einem Brand-Einsatz im Y-Pelletswerk in Gars mussten am 5. Februar insgesamt neun Feuerwehren aus dem Bezirk Horn ausrücken. Im Werk in Gars war dies der zweite größere Brandeinsatz innerhalb weniger Wochen, nachdem es schon am 9. Dezember wegen eines Softwarefehlers zu einem Brand gekommen war, der die Florianis insgesamt mehr als zwölf Stunden in Atem gehalten hat.