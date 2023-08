Wie im Lotto: Ausfälle und Spitzenerträge - alles ist möglich

Es gibt wohl kaum eine Berufsgruppe, die mehr von der Witterung und von der Änderung der klimatischen Bedingungen abhängig ist, als unsere Bauern. Trockenheit, Starkregen, Überschwemmungen - die Landwirte sich stets gefordert, kurzfristig auf sich ändernde, äußere Einflüsse zu reagieren. „Eine Bilanz über die diesjährige Ernte zu ziehen, ist noch zu früh“ , stellt deshalb auch der Obmann der Bezirksbauernkammer Horn, Herbert Hofer, fest. Einerseits wären noch nicht alle Kulturen geerntet, andererseits könne sich witterungsbedingt von einem auf den anderen Tag wieder vieles verschieben.

Große Unterschiede in den einzelnen Regionen

„Bei der heurigen Ernte kann man fast alles erleben“, schildert Hofer. „Es gibt Regionen, in denen es sehr gute Erträge und auch gute Qualitäten gab. Gleichzeitig müssen wir in anderen Regionen große Ausfälle verzeichnen.“ Das trockene Frühjahr, der Starkregen und dann die Hitzewelle hätten bei manchen Sorten zur „Notreife“ geführt, Auch beim Raps könne man von „schlecht bis Spitzenwerte“ alles finden. Bei der Braugerste könne man großteils von „guter Qualität“ ausgehen.

„Begünstigt sind vor allem die Wintersorten, denn sie können die Winterfeuchte nutzen und sind dann auch etwas resistenter gegen die Trockenperioden. Das wirkt sich natürlich im Ertrag aus und ist sicher mit ein Grund, weshalb Wintergetreide stark im Zunehmen begriffen ist.“ Regionen, in denen in der Vergangenheit eher schlechte Erträge eingefahren wurden, können sich in diesem Jahr über Spitzenerträge freuen - und umgekehrt.

Entwicklungsrückstände bei Kartoffeln

Ein eigenes Kapitel ist auch der Kartoffelernte zu widmen. „Die Frühsorten sind bereits gerodet, die Erträge lassen jedoch auch hier zu wünschen übrig und können mit der Nachfrage kaum mithalten“, stellt der Obmann der Bezirksbauernkammer fest. Eindeutig in der Entwicklung zurück seien die Spätsorten an Kartoffeln, die durch die Witterung eine Unterbrechung im Wachstum erlitten haben. Dieser Trend gelte sowohl für Biokartoffel, wie auch für den konvenitionellen Anbau.

In allen Bereichen ist es erforderlich, durch neue Züchtungen und neue Sorten eine Anpassung an die klimatischen Herausforderungen zu finden. Hier findet Hofer großes Lob für die österreichischen Betriebe: „Unsere Züchter und Züchtervereinigungen nehmen zweifelsohne eine Vorreiterrolle ein, was die Herausarbeitung neuer Sorten betrifft, die an die sich ändernden, klimatischen Bedingungen auch angepasst und für die regionalen Verhältnisse geeignet sind.“

Preisentwicklung nicht mehr kalkulierbar

Ein Unsicherheitsfaktor sie vor allem auch die Preisentwicklung, die sich derzeit in rasantem Tempo verändern könne. „Früher hat sich der Preis für eine Tonne Getreide in einem Zeitraum von drei bis vier Monaten bewegt, man konnte einigermaßen planen. Heute schwanken die Getreidebörsen sogar stündlich.“ Verantwortlich dafür seien teilweise auch die Kriegshandlungen in der Ukraine, denn über den Getreidemarkt könne hier viel gesteuert werden, wenn z. B. ein Frachtschiff bombardiert wird.

Lieber abwarten, anstatt zu investieren

Einen Aspekt, den Hofer in Zusammenhang mit der unsicheren Ernte bringt, ist die Investitionstätigkeit der Bauern, die in den letzten Jahren spürbar zurück gegangen ist. „Vor allem in unseren ländlichen Regionen fehlt hier oftmals auch der Motor für die regionale Wirtschaft. Die Invesitionsfreude in Maschinen, Fuhrpark oder Gebäude ist sehr gebremst.“

Als Schlussresümee für die heurige Ernte, sowie dies bisher zu sehen ist, meint Herbert Hofer: „Es gibt einfach viele Parameter, die unsicher sind. Es besteht kein Grund für eine negative Stimmung, jedoch auch keiner, für zu viel Euphorie.“ Es sei erst einmal abzuwarten, was die Herbstkulturen noch bringen.