Abt Reinhold segnete Erntekrone .

Beim Erntedankfest in Theras segnete Abt Reinhold Dessl vom Stift Wilhering in Oberösterreich, dem die Pfarre seit 1291 angehört, am Dorfplatz die von der Jugend gefertigte Erntekrone und die Erntekörbchen der Kinder.