Neue „Alte Schönheit“ für den Pfarrgarten in Reinprechtspölla

Am 17. September wurde in der Pfarre Reinprechtspölla das Erntedankfest gefeiert. Bei dieser Gelegenheit wurde eine Barockstatue des Heiligen Johannes Nepomuk aus Zogesldorfer Sandstein im Pfarrgarten gesegnet. Diese Statue wurde in den letzten Jahren aufwändig saniert. Aus diesem Grund entschieden sich Pfarrer Sebastian Schmölz und die Pfarrgemeinderäte, das Erntedankfest gleich neben der Statue des Brückenheiligen zu feiern. Der Pfarrgarten wurde in den letzten Jahren mühsam gerodet und von zu starkem Strauchwuchs befreit. Der gesamte Pfarrhof ist mit einer Mauer (teilweise 600 Jahre alt) eingefriedet, die seit drei Jahren Stück für Stück renoviert und ergänzt wird. Somit bekam in der Amtszeit von Pfarrer Schmölz der Pfarrgarten wieder seine ehemalige Schönheit zurück.

Das Erntedankfest gestaltete der Chorus St. Pancratius mit sehr stimmigen Liedern, die Erntegaben wurde von der Landjugend getragen sowie auch danach die Agape gestaltet. Sehr viele Gläubige und über 15 Ministranten ließen es sich nicht entgehen, dieses einmalige Erntedankfest im Pfarrgarten mitzufeiern und dabei Gott für alles Gute Dank zu sagen.