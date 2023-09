Verstärkung für Kirchenchor Mödring

„Die Einladung an die ,friends' richtete sich im Vorfeld an Jung und Alt, wer immer Freude am Singen hat“, weiß Reinhard Stark, der stellvertretende Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, zu berichten. „Ziel war und ist es, auf diese Art und Weise Menschen, vor allem Kindern und Jugendlichen, einen Zugang über die Musik zum Pfarrleben und der Kirche zu ermöglichen.“ Neben den Neuzugängen bei den Ministrantinnen und Ministranten, wo man heuer in Möding auch bereits wieder vier Kinder begrüßen durfte, freut man sich, wie toll diese Einladung angenommen wurde, sodass sechs Kinder und fünf Erwachsene als „friends“ in diesen Chor integriert werden konnten.

Stark merkt auch an, dass man damit erfreulicherweise auch Kinder und Erwachsene aus anderen Pfarren begeistern konnte. „Vielleicht können wir damit auch andere Pfarren ,anstecken', noch mehr Projekte für Kinder und Jugendliche in den Pfarren anzubieten. Die Zukunft liegt ja bekanntlich in den jungen Menschen, so auch das Pfarrleben.“

Das Ergebnis konnte sich jedenfalls sehen bzw. hören lassen und löste Begeisterung bei den rund 200 Besuchern aus, die sich zu dieser Feier eingefunden hatten. Natürlich gab es nach dem Festgottesdienst einen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des Pfarrgemeinderates organisierten Mittagstisch, wo auch noch wohltuende Klänge der Mödringer Hausmusik mitserviert wurden. In Mödring liegt eben Musik in der Luft ...