Preisniveau schlägt Horner Bezirksbauern aufs Gemüt

„Die Witterung in den nächsten Tagen ist entscheidend, ob wir von einer guten Ernte in diesem Jahr auszugehen können“, stellt Herbert Hofer, Obmann der Bezirksbauernkammer Horn, fest. Besonders bei den Winterungen (Getreide, Bohnen) ist Hofer zuversichtlich, dass in mehr als drei Viertel der Ernte gute Erträge zu erwarten sind. Auch der Raps sieht noch gut aus. „Zumindest die Qualität betreffend sieht es bisher gut aus, die Menge könnte bessser sein“, so Hofer. Die ersten Felder mit Wintergerste wurden bereits gedroschen, auch hier werde von durchscnittlichen bis guten Erträgen gesprochen.

Niederschlag ist entscheidend für Ertrag

Pessimistischer ist sein Ausblick, wenn er auf die Sommerungen sieht. Gerste ist nicht zufriedenstellend und auch bei Bio-Ackerbohnen ist maximal ein durchschnittlicher Ertrag zu erwarten. Noch zu früh für Prognosen ist es laut Hofer für die Soja- oder Kürbisflächen. „Wenn es in den nächsten zwei bis drei Wochen nicht die entsprechenden Regenmengen gibt, dann rechne ich in diesen Bereichen eher mit schlechten Erträgen. Bei Erdäpfel, Mais und Rüben ist Hofer mit seiner Erwartungshaltung noch skeptisch. „Es ist erst die Häfte des Jahres um und mit Prognosen bin ich immer vorsichtig. Innerhalb weniger Tage kann sich die Situation witterungsbedingt oft ins Gegenteil kehren.“ Mit etwas mehr Optimismus betrachtet Hofer die Weinernte: „Der Weinstock ist eine relativ elastische Pflanze, die eine gewisse Zeit auch sehr genügsam ist und mit wenig Bewässerung gut überleben kann.“

Düstere Aussichten bei Preisentwicklung

Was Hofer und seinen Kollegen aus der Landwirtschaft jedoch noch mehr „aufs Gemüt schlägt“ als die Abhängigkeit von Trockenheit, Niederschlägen oder gar dem gefürchteten Hagel, ist die Preisentwicklung. „Wir mussten zu hohen Preisen Betriebsmittel einkaufen, beim Verkauf werden wir jedoch aus derzeitiger Sicht das Niveau des Vorjahres nicht erreichen“, schlägt der Bauernkammerobmann Alarm.