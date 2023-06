Ein Blick in die Erdgeschichte

Eggenburg hat eine Attraktion mehr: Im Gebäudekomplex der ehemaligen Möbelfabrik (MöFa) an der Ecke Museumsgasse und Fahrstraße entstand die neue Depot-Schausammlung, die den „Mineralien und Gesteinen des österreichischen Anteils der Böhmischen Masse und den auflagernden Sedimenten“ gewidmet ist.

Hier gibt es nun laut Professor Fritz Steininger auf etwa 200 m² über 7.500 Mineralarten und 1.200 Gesteinsproben aus dem Waldviertel, dem Dunkelsteiner Wald und dem Mühlviertel und der überlagernden Molassezone in der Krahuletz-Sammlung zu sehen. Neben den ältesten Gesteinen Österreichs aus dem Waldviertel finden sich weiters einige Moldavite und Meteorite.

Die MöFa wurde von der Krahuletzgesellschaft schon 2015 auf 99 Jahre von der Stadtgemeinde gepachtet. Bei der Übernahme befanden sich die Räumlichkeiten aber in einem schlechten Zustand. So mussten die gesamten Böden erneuert, Wände und Decken neu verputzt und ausgemalt, Fenster und Türen renoviert, neugestaltet und die gesamte Elektroinstallation erneuert werden. Heimische Firmen unterstützten die Adaptierung. Die Arbeiten selbst wurden fast zur Gänze durch ehrenamtliche Helfer, allen voran durch Hannes Zeugswetter, Anton Rauscher, Editha Willinger, Fritz Steininger und Christian Altmann bewerkstelligt. Insgesamt wurden 3.500 ehrenamtliche Stunden in die Arbeiten investiert. Die Kosten wurden teils durch Private (65.000 Euro), teils durch die Krahuletz-Gesellschaft (8.000 Euro) getragen.

Das Schaudepot ist an jedem ersten Samstag im Monat von 10 bis 16 Uhr ganzjährig für Besucher geöffnet. Im Rahmen der Eröffnung wurde auch ein Kurzführer „Schaudepot für Mineralien und Gesteine“ der Krahuletz-Gesellschaft, den Anton Rauscher und Fritz Steininger zusammengestellt haben, präsentiert. Den Festvortrag hielt Gerald Knobloch zum Thema „Waldviertel – Kristallviertel.“