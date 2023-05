Eine Million für Areal und Büro

„Die Räume sind, wie Sie sich selbst überzeugen können, hell, einladend und geschmackvoll eingerichtet. Es ist einfach schön, hier zu arbeiten“, schwärmte Helga Rauscher bei einem Rundgang mit Vertretern der Öffentlichkeit wie etwa Vizebürgermeisterin Paula Uitz an der Spitze einer großen Zahl von Gemeinderäten, ihren Amtskollegen aus Horn und St. Leonhard, Heinz Nagl und Gerhard Steiner, oder den Bezirksstellenleitern von Wirtschafts- und Arbeiterkammer, Margarete Jarmer und Andreas Riedl.

14 Monate haben die Arbeiten gedauert und vor knapp zwei Monaten übersiedelte man von der Thunauer Villengasse in die Wienerstrasse. Das Areal dort umfasst 7.500 m², davon sind rund die Hälfte Lagerräume. Gab es einst im Jahre 2011 bei der Firmengründung nur den Verkauf von Baustoffen, so hat Firmeninhaber Rudolf Rauscher 2014 das Baumeister-Gewerbe angemeldet. Durch das stetige Wachstum gab es 2017 eine Erweiterung und nun mit dem Erwerb des Grundstücks samt Gebäuden in der Wienerstraße einen neuen Standort. Gut eine Million Euro haben die Rauschers investiert, etwa 350.000 Euro davon für das neue Bürogebäude, das sie bei zwei Tagen der offenen Tür samt umfangreichem Rahmenprogramm auch der Bevölkerung präsentierten.

„Mitarbeiter haben viel Herzblut gezeigt“

„Es war ein langer Weg mit Höhen und Tiefen, aber ich bereue nichts“, sagte Helga Rauscher, die aus einem ganz anderen beruflichen Bereich kommt. Thomas Breit, der die Veranstaltung moderierte, zeigte in einer Videopräsentation den Prozess der Entwicklung. Rudolf Rauscher bedankte sich in seiner Rede bei Bürgermeister Martin Falk für die gute Zusammenarbeit mit der Gemeinde und auch bei seinen Mitarbeitern: „Es macht irrsinnigen Spaß, mit meiner Frau und meinem tollen Team zu arbeiten. Die Mitarbeiter haben viel Herzblut mit hereingebracht“. Falk gratulierte den beiden Firmeninhabern mit den besten Wünschen für die Zukunft: „Zwanzig Mitarbeiter finden hier in Gars eine wirtschaftliche Absicherung. Und für die Gemeinde, die durch die Kommunalsteuer profitiert, ist das Investieren in den Standort wichtig.“ Über ganz tolle motivierte Mitarbeiter im Waldviertel berichtete Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer, eine Tatsache die das Ehepaar Rauscher gut erkannt habe. Auch er richtete an sie seine besten Wünsche für die Zukunft. Die Segnung des neuen Betriebsareals und der Mitarbeiter nahm Pfarrer Robert Bednarski vor, ehe man sich dem Kulinarium des „Museums Genuss“ aus St. Leonhard am Hornerwald widmete.

Keine Nachrichten aus Horn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.