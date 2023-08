Festlicher Auftakt für 45 Jahre Allegro Vivo

Am Beginn des Eröffnungskonzerts in der prachtvollen Altenburger Stiftsbibliothek erinnerte Allegro Vivo-Geschäftsführer Nikolaus Straka an die Anfänge: „Allegro Vivo gäbe es nicht, wenn damals nicht Bijan Khadem-Missagh den Mut gehabt hätte, im Schloss Breiteneich ein kleines Festival zu starten.“ Das hat sich im Lauf der Jahre prächtig entwickelt, denn heute gibt es innerhalb von sechs Wochen 50 Konzerte an 25 Spielorten, fast ausschließlich im Waldviertel. Straka vergaß auch nicht, die Sommerakademie zu erwähnen: „Wir können heuer rund 50 Teilnehmer aus aller Welt bei Kinder-, Jugend und Meisterkursen bei der größten Sommerakademie Europas begrüßen und leisten einen wichtigen Beitrag nicht nur zur Entwicklung der musikalischen Fähigkeiten, sondern auch zur Entfaltung junger Menschen.“ Beide Institutionen, Festival und Sommerakademie, seien der Beweis, dass man durch das Miteinander etwas bewirken könne, dass Musik wichtig für Kultur und Gesellschaft sei.

Abt Thomas Renner wies auf die Metamorphosen des römischen Dichters Ovid hin, dessen mystische Dichtung Einfluss auf Kultur und Kunst genommen habe und strich hervor: „Verwandlung kann nur zum Wahren, Guten und Schönen führen, die Musik leistet dazu ihren Beitrag.“ Und schließlich hob Landtagsabgeordneter Franz Linsbauer hervor, dass „Musik die beste Seite des Menschen zum Ausdruck bringt und auf den Ort und das ganze Land ausstrahlt“.

Enthusiastischen Applaus und unzählige „Bravo“-Rufe gab es schließlich in der bis auf den letzten Platz gefüllten Troger-Bibliothek - im Publikum unter anderem Israels Botschafter David Nusbaum, Helga Krismer-Huber, die Klubobfrau der Grünen im Landtag, und Bezirkshauptmann Stefan Grusch - für den Dirigenten und Violin-Virtuosen Vahid Khadem-Missagh, seine Academia Allegro Vivo sowie Komponist Johannes Berauer und Akkordeon-Solist Christian Bakanic. Sie hoben das Konzertstück „Change over time“ aus der Taufe, ein Auftragswerk von Allegro Vivo. Während der langsamere erste Teil an sphärische Klänge, passend zum Konzertsaal, erinnerte, gelang der zweite Satz äußerst rhythmisch und beschwingt, der dritte geriet vielleicht etwas zu kurz. Aber insgesamt handelte es sich um eine sehr interessante, spannende Komposition und Interpretation.

Zu Beginn war allerdings Felix Mendelssohn-Bartholdys Streichersymphonie Nr. 10 h-Moll zu hören, die er mit 14 (!) Jahren schrieb und die sein besonderes Talent, das sich in den folgenden Werken wie etwa seinen Symphonien oder dem „Sommernachtstraum“ noch verfestigte, erkennen ließ. Das Konzert beschloss Richard Strauss' „Metamorphosen für 23 Solostreicher“, in der die Academia Allegro Vivo wie schon zuvor seine hervorragende Stellung in der heimischen Orchesterszene unter Beweis stellte. Vahid Khadem-Missagh („Die Musik möge uns inspirieren, die Welt ein bisschen besser zu machen!“) zeigte sich als deren großartiger Leiter, der das Ensemble mit großen Gesten ebenso wie mit oft nur kleinen Fingerzeigen zur Höchstleistung anspornte.